Mariscada, pupusas y churrascos, la oferta de Rómmel Mejía

Ante la cuarentena domiciliar obligatoria decretada por el gobierno debido a la emergencia por el COVID-19, la mayoría de establecimientos de San Miguel cerraron sus puertas; uno de esos fue La Cafetería, propiedad de los suegros del reconocido delantero, Rómmel Mejía.

Las pupusas y los almuerzos es la principal oferta de esta cafetería ubicada contiguo a la Universidad de Oriente (UNIVO) de San Miguel, pero que tuvo que cerrar ante la disposición del gobierno central.

Cumplieron más de un mes de cuarentena sin atender a la clientela, pero la suspensión de labores se volvió insostenible por el tema económico y a partir de esta semana, decidieron atender nuevamente, pero esta vez, con servicio exclusivamente a domicilio.

Desde hace cinco meses, Rómmel Mejía alterna su carrera de futbolista con el Dragón de la tercera división, con el trabajo en este comedor. Esta vez, es el encargado de entregar los pedidos por toda la ciudad migueleña.

Mejía explicó que “mis suegros son los dueños de esta cafetería, cuando decretaron la alerta, cerraron el local, les afectó el negocio, sin entradas. Con lo poco que se había ahorrado, la familia se mantuvo, pasando el mes, no hay recursos, es complicado porque uno debe de alimentarse, se complicó la cosa y se decidió abrir el negocio, tomando las medidas necesarias para brindar servicio a domicilio”.

“Con esta familia tengo trabajo, salimos a repartir, antes no había servicio a domicilio, se venden pupusas y comida. Mariscadas, carne asada y sopas son parte del menú que se anuncia un día antes para sacar los pedidos”, enfatizó.

LE HACE DE TODO

Los papás de Kelly Vásquez, esposa de Rómmel Mejía, son los dueños de ese negocio, ofrecen el servicio en toda la ciudad “sin ningún costo extra, hacen el pedido y se les lleva hasta la casa. Yo ayudo en la producción de los alimentos y luego los entrego”, dijo.

Atienden desde las 6:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde. Ofrecen pupusas de tres por un dólar y almuerzos con precio desde 2 dólares.

Mejía destacó a fuerza de goles con el Dragón de la tercera división en el pasado torneo, marcó 11 goles en nueve jornadas y se perfilaba como el máximo goleador de la tercera división. “Se gana poco en la tercera división y para sacar un poco más de dinero, les ayudaba en la cafetería porque el movimiento era bastante por los alumnos de la Universidad, con la pandemia, ahora nos enfocamos a domicilio”, recalcó.

Pero también es un especialista lavando carros en San MIguel. “Cuando sale algo (carros) los lavo, desde pequeño me gustó esto, desde los seis años me abandonó mi padre por caer en los vicios y salí a buscar un oficio, me gustó lavar carros y cuando sale algo, con mucha alegría lo hago. Como antes no trabajaba en esta cafetería, buscaba trabajo en car wash y renta car, limpiaba y lavaba carros, siempre me dedicaba a eso cuando el torneo terminaba”.

“Con mi nueva familia, tengo una nueva opción de trabajo, en esta cafetería llevo cinco meses y lo alterné con mi carrera en la tercera división”, concluyó Mejía, de 26 años.