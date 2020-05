Marlon Cornejo, sobre su retorno a Tecla: "Pienso que sí son buenas las segundas partes"

La temporada 2019-2020 será para el olvido para el volante Marlon Iván Cornejo, el jugador que sufrió una recaída de su lesión en su rodilla derecha que le hizo jugar apenas dos partidos con Municipal Limeño donde había recalado tras su salida de las filas del Alianza al ser operado de la rotura de ligamentos cruzados en el Clausura 2019 donde solo jugó cinco partidos con los albos.

Ahora, Cornejo retorna a las filas de Santa Tecla, equipo que lo hizo debutar en primera división procedente del Brasilia de Suchitoto de segunda división.

"Pienso que si son buenas las segundas partes, para mí será importante esta segunda oportunidad en Santa Tecla, lo he tomado como un reto importante, sabiendo que veníamos de una situación difícil pero tratar de estar en la misma línea y trabajar fuerte para el grupo es mi consigna", señaló el espigado mediocampista quien cumplirá 28 años el próximo 1 de noviembre.

Cornejo admite que las lesiones le han jugado una mala jugada en los últimos tres torneos cortos donde solamente ha logrado jugar siete partidos, algo que en lo anímico le afectó ya que la desesperación por no poder jugar lo llevó al límite.

"Las lesiones me han golpeado fuerte, la primera vez de salir de Santa Tecla fue por decisión propia, son cosas que suceden y que no están en las manos de uno, a Dios gracias ya estoy bien, mi primera lesión en la rodilla fue en Alianza y en Limeño fue una recaída de la misma lesión de la rodilla derecha, fue rotura de ligamentos cruzados que me dejó fuera de las canchas por espacio de seis meses" aseveró el futbolista quien lamenta que la pandemia le haya cambiado sus planes.

"Se suponía que ya para abril debería de estar entrenando con Santa Tecla luego de recibir el alta médica pero la pandemia cambió mis planes de retornar a las canchas", comentó el jugador que ha anotado 32 goles en primera división.

Sobre su corto paso en Municipal Limeño, Menjívar no muestra arrepentimiento por haber salido de las filas aliancistas para enrolarse por primera vez en su carrera profesional en primera división a un equipo de la zona oriental el país, donde el clima es opuesto a lo que se experimenta en la zona central.

"La verdad la experiencia ha sido enorme, en el fútbol hay que tomar decisiones ya sean buenas o malas, tenía la idea de experimentar en otro equipos, no me arrepiento el haber salido de Santa Tecla ni de Alianza, ahora que regreso siento que principalmente quería regresar a Santa Tecla porque viví muchas cosas bonitas allí y será para mí un buen momento anímico porque conozco al equipo y a muchos de mis ex compañeros", afirmó.

"En Limeño llegué contento porque pensé que me iría bien pero la recaída de la lesión no me dejó mucho jugar, son cosas que uno de jugador está expuesto a experimentar, ahora intentaré recuperar mi nivel, por eso retorno a Santa Tecla, no me hallaría a gusto en otro equipo para tomar de nuevo mi nivel futbolístico", afirmó el mediocampista.

El jugador nejapense quien ha jugado con la camiseta de los periquitos 135 partidos de liga desde el Apertura 2014 al Clausura 2018 admitió que no será el mismo plantel tecleño con el que le tocó interactuar luego de la salida de importantes jugadores en la interna de los verdiazules.

"No será el mismo equipo desde hace dos años, se han ido jugadores que han marcado parte de la historia el equipo, son ciclos que uno de jugador se le presenta y es algo normal, ahora le toca el turno a los jóvenes que quieren destacar en la liga, hay que tomar lo positivo de todo esto", comentó el ex aliancista donde jugó dos torneos cortos (Apertura 2018 y Clausura 2019) y que por culpa de su rotura de ligamentos solo sumó 30 partidos de liga.

Sobre su retorno a las filas tecleñas, Menjívar dijo que "con el profesor (Osvaldo) Escudero hablamos cosas no profundas, me brindó la bienvenida de nuevo al equipo pero ya no logré hablar más con él porque debió irse a su país y yo encerrado en casa por la cuarentena, pero mi idea es tener un buen retorno y apuntar de nuevo a la selección mayor para el próximo año", admitió el también ex volante del Vendaval de Apopa en segunda división (Apertura 2013).