Marta: "Tenéis que llorar al principio para sonreír al final"

Marta Vieira da Silva, elegida en seis ocasiones la mejor futbolista del mundo, dirigió un mensaje a las niñas brasileñas una vez consumada la eliminación de la Canarinha en los octavos de final del Mundial de Francia.



"No va a haber siempre una Formiga, no va a haber siempre una Marta, no va a haber siempre una Cristiane. El fútbol femenino depende de ustedes para sobrevivir. Piensen en eso. Lloren al principio para sonreír al final", dijo la capitana de la selección brasileña, emocionada y mirando fijando a la cámara de televisión.



La jugadora del Orlando Pride pidió a las más jóvenes que valoren el actual momento que atraviesa la disciplina y las animó a "querer más y entrenar más", para estar listas "para jugar 90 minutos y 30 más, los minutos que sean necesarios".



Marta apuntó asimismo que la selección verde-amarelha debe "seguir adelante, con la cabeza alta", después de caer ante la escuadra francesa en la prórroga (minuto 107).



"Dimos lo mejor de nosotras. Todas las jugadoras dieron su máximo. Fue un gran partido. No conseguimos la victoria. El otro equipo fue mejor en la definición. Ahora hay que seguir adelante, con la cabeza alta. Estoy muy orgullosa de este equipo", expuso.