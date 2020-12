Marte remontó al Jocoro y logró su primer triunfo en segunda fase del Apertura 2020

Marte ganó con sufrimiento al Jocoro por 2-1 y logró su primer triunfo en la segunda fase del Apertura 2020, resultado con el que los marcianos aseguran el tercer lugar del grupo A.



El Jocoro mostró sus mejores armas pero el equipo local logró reponerse del gol de Jocoro conseguido por Carlos Lanza, para conseguir una emocionante remontada en 10 minutos y finalmente quedarse con los tres puntos gracias a un golazo de Eduardo Rodríguez y un remate de cabeza de Daniel "El travieso" Guzmán.



Un gol del hondureño Carlos Ovidio Lanza, al minuto 18, facilitó el partido para el cuadro fogonero que amenazó con salir con los tres puntos del Cuscatlán pero no logró contener la reacción del conjunto capitalino que del minuto 70 al 78 le dio vuelta al marcador.



Fue el duelo de sotaneros en el grupo A y de equipos que llegaban a la fecha 4 de la hexagonal sin conocer el triunfo.



Jocoro llegaba al Cuscatlán con presión extra luego de una derrota ante Alianza por 4-1 y un empate sin goles ante Sonsonate en la última fecha. Marte venía de un empate contra Metapán en el Coloso de Montserrat.



Carlos Romero presentó cinco modificaciones en su once inicial respecto al juego anterior y reapareció en el equipo titular el portero José Manuel González por Felipe Amaya.



Otra de las variantes del técnico fogonero fue la incorporación de Alexis Maravilla, David Moisés Hernández y Roberto Hernández.



Fueron suplentes Felipe Amaya, Salvador Galindo, Noé Reyes, Nelson Alvarenga y Ottoniel López que el partido ante Sonsonate jugaron desde el comienzo.



Para el equipo marciano el triunfo era clave para despegar del sótano y amanecer tercero en el grupo A el cual lidera Águila con ocho puntos y acercarse al sublíder Alianza



El Jocoro dejó claro que iba en busca de los tres puntos con un disparo de Arnold Meléndez el cual estremeció el poste y encontró desubicado al guardameta Luis Tatuaca, apenas al minuto 1.



Reaccionó el Marte con un cabezazo que besó la red pero el línea mantuvo levantada la bandera amarilla y señaló un fuera de juego.



Fue la señal de que sería un partido parejo, aguerrido y con opciones en ambas porterías.



Jocoro trató de ser más práctico y sacó el máximo provecho de cada recuperación en tres cuartos de cancha. El trazo largo a Roberto Hernández o a Carlos Lanza fue otra de las variantes El trabajo creativo del equipo fogonero recayó en buena parte en Yubini Salamanca.



Bajo esa fórmula llegó el 1-0 para el Jocoro y fue un desborde de Roberto Hernández por derecha, avanzó hasta la línea de fondo, prolongó Yubini Salamanca e impulsó el balón al fondo de la red el hondureño Lanza.



Marte mantuvo la idea del inicio con el desborde de Wilmer Novoa o Julio César Rivera al cual estuvo atento la zaga fogonera.



Marte mostró mucha imprecisión en el traslado del balón sobre todo cuando se acercaba al área, mientras que el equipo de Jocoro lució concentrado en la marca y superior en el plano individual.



Lanza y Roberto Hernández pasaban con cierta facilidad la marca de los zagueros marcianos y los visitantes bien pudieron cerrar los 45 minutos con otro gol.



El merodeo del Marte en el área del Jocoro fue constante pero poco efectivo y se fue al descanso con la desventaja en el marcador.



La lesión de Héctor Crespín obligó al técnico argentino Domizzi a mover primero las piezas apenas al minuto 30. Llegó al juego Mayki Henríquez.



Marte inició con buen ímpetu la parte complementaria y Eduardo Rodríguez tuvo para el empate en un mano a mano contra Meme González quien arriesgó el físico y le sacó el balón de los pies en una



Cristian Domizzi no esperó mucho para volver a mover sus piezas y llegó al comienzo del segundo tiempo el mexicano Daniel Guzmán por Hugo López y Fernando Villalta por Julio Rivera.



La desesperación e imprecisión del Marte le vino bien al Jocoro que cedió un poco la iniciativa al rival y esperaba cauteloso cada error del local para montar su típico contragolpe.



Jocoro llegaba con menos frecuencia pero cuando lo hizo puso en aprietos a la zaga como el desborde de Roberto Hernández quien amagó y metió un disparo colocado que el portero Luis Tatuaca desvió a tiro de esquina.



La apuesta del técnico Carlos Romero no estuvo exenta de susto y dramatismo.



Marte tuvo más tiempo el balón, lo movió de izquierda a derecha pero al pisar el área la zaga fogonera daba pocos espacios.



El partido también dejó algunos pasajes de juego con cierta rudeza y hasta roces entre algunos jugadores.



El empate se veía complicado para el Marte y llegó al minuto 70 tras una genialidad de Eduardo Rodríguez. El 1-1 fue un disparo potente y colocado desde larga distancia que estremeció el travesaño y tocó la red.



La anotación de Rodríguez bien podría estar entre los mejores goles de la jornada 4 por la calidad del disparo.



El Marte también tuvo otra clara ocasión de aumentar la cuenta al minuto 76 con un error del portero Manuel González quien soltó un balón en apariencia fácil y disparo a puerta vacía Daniel Guzmán y Wilmer Novoa pero reaccionó bien la zaga para conceder un nuev tiro de esquina.



Antes Luis Tatuaca contuvo un potente disparo de Lanza que puso nervioso al poco público marciano en el Cuscatlán.



Resolvió el partido para el Marte una 'travesura' del mexicano Daniel Guzmán quien llegó de cambio para meter un certero remate de cabeza al minuto 78 y sellar el primer triunfo de los capitalinos en esta hexagonal donde clasificarán los cuatro mejores y por ahora los carabineros están en ese grupo.

