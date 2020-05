Martín García: "Me gustaba que me dijeran El Caballo"

Dos títulos con Alianza (2001 y 2004) ponen sazón a un carrera profunda a escala internacional para el delantero colombiano Martín García, de quien la mayoría de hinchada alba se refería como "El Caballo".

Por esfuerzo y trajín en cancha nunca iba a perder. Luego de ganar el segundo campeonato con los blancos, bajo la dirección técnica del uruguayo Jorge Martín Mujica, García firma con Millonarios, uno de los equipos con mayor tradición en el fútbol de Colombia.

Ahora, desde Bogotá, donde guarda cuarentena, el exdelantero recordó pasajes claves de su carrera como jugador. Siempre toma en cuenta los logros con Alianza, aunque después pasó a rozarse con la élite futbolística a escala mundial.

"Los dos títulos con Alianza fueron especiales, pero el que nos marcó más fue el de 2001. En ese momento, el equipo venía de una crisis económica. Creo que eso fue el título que más se disfrutó. El del 2001 me marcó porque fui el extranjero más joven en ser campeón con Alianza (20 años). Luego, el sobrenombre de Caballo me gustaba. Gracias al esfuerzo físico, porque corría y metía, entonces me gané ese sobrenombre. Nunca fui un jugador desorganizado, de andar en discotecas y con mis compañeros siempre fue leal", indicó García, quien ahora entrena a un grupo de niños cerca de la capital cafetera.

Tras su salida de los albos a mitad de 2005, la camisa azul del Millonarios colombiano le talló bien, tanto que luego saltó a Sao Caetano, del campeonato brasileirao en 2006.

"Ahí recuerdo que hice el mejor del torneo, fue de un tiro desde la media cancha", dijo el suramericano. Después se fue a Vasco Da Gama, siempre en Brasil, para jugar a la par de Romario, quien en 1994 fue campeón del Mundo con la selección brasileña en Estados Unidos.

"En ese equipo, Vasco Da Gama, fue cuando Romario marcó el gol número mil. Lo ayudé a conquistarlo, fue una alegría inmensa ser compañero de esa magnífica persona. Fui el primer colombiano en jugar en Vasco Da Gama. Romario es fenomenal. Siempre te daba palabras positivas para que hicieras tu trabajo. Cuando me voy cedido a Necaxa, de México, Romario me regaló su camisa en un juego contra Flamengo en el Maracaná. Romario es de poco hablar, es una persona pensante, tranquila. Siempre hacía churrascos para unir más al grupo, decía él", recuerda el cafetero, quien toda hace remenbranza de su bailes para celebrar goles.

Ya con los rayos del Necaxa, en 2008, García buscó a su compañero, el gol, pero no lo encontró, por lo que se tuvo que ir de nuevo a Millonarios.

"Luego de eso, me compró el Veracruz de México, en 2009. Ahí sí logré marcar una buena cantidad de goles. Un grupo de empresarios me vio y me llevó a China, para ascender con Shanghai a la primera división", explicó el cafetero.

ÚNICO DESCENSO

García volvió a El Salvador once años después de ganar el titulo con los albos en 2004. En 2015 se puso la camisa de Atlético Marte, el otro equipo con mayor historia en la capital salvadoreña.

De entrada, el cafetero recuerda que el técnico carabinero de ese momento, Jorge "Chiquilín" García, le dijo que él no lo había pedido.

En ese momento con 34 años de edad, García comenzó a jugar, pero por la fecha 4 tuvo una complicación sanitaria a escala intramuscular y pasó sin jugar casi por una vuelta.

"Cuando me recupere volví a marcar goles, pero ya no nos pudimos salvar del descenso. En el caso del profesor García siempre lo respeté, le tuve aprecio. Cada entrenador tiene a sus jugadores. No voy a decir que por él descendimos", dijo el exfutbolista cafetero.