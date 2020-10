Martins rompe el silencio y revela qué pasó en el encontronazo con Messi

Tras el candente final en el estadio Hernando Siles de La Paz, el delantero de la selección boliviana, Marcelo Martins Moreno, rompió el silencio tras querer pelear con diferentes futbolistas argentinos y de paso aclaró que con el 10 de Argentina está todo bien.

"Las cosas que uno se habla las dejaremos en la cancha, a enfocarse para lo que se viene. Esa es la mentalidad, levantar la cabeza y seguir adelante para el próximo partido que tenemos que ganar si queremos seguir soñando con participar en un Mundial", inició diciendo Martins a medios bolivianos.

MMM agregó que sintió impotencia al perder contra Argentina, país que tenía más de 15 años de no ganar en La Paz, fortín de la selección boliviana. Además agregó que con Messi no tiene ningún problema.

"Hay mucha rivalidad entre Bolivia y Argentina, nosotros siempre la vamos a tener. En La Paz, hace 15 años que ellos no nos ganaban. Da impotencia perder así, pero con Messi no tengo ningún tipo de problemas", dijo.

"No tuve nada con Messi, ningún roce, no tuve problemas. Me parece una excelente persona. Pero no fue un buen ejemplo, no tengo dudas. Como jugador profesional no puede pasar ese tipo de cosas dentro de un campo de juego. Disculpas si me excedí, son cosas que pasan en el fútbol. Tengo esa humildad para reconocerlo. Lo que pasó se quedará siempre conmigo", fueron las palabras con las que concluyó el ariete de la selección de La Paz.

