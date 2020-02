Marvin Monterroza: "Nos levantamos y no bajamos los brazos"

El volante albo Marvin Monterroza fue reservado en torno a su aporte individual durante el triunfo del Alianza por 2-1 sobre Tigres en la Liga de Campeones de CONCACAF.

Más allá de los méritos individuales, la asistencia a Oswaldo Blanco para el segundo tanto, su control de balón o el arsenal de pases efectivos que dejó en el césped del Cuscatlán, Marvin prefirió hablar en plural.



"Un partido que nos llena de mucha confianza, a todo el grupo, esta noche los compañeros se entregaron al 100 por ciento... El fútbol es once para once, el gol nos cayó por un error en la marca, pero nos levantamos, no bajamos los brazos y espero podamos conseguir un buen resultado (en la vuelta en México)", manifestó el portador del brazalete de capitán.



Eso sí, Marvin se mostró satisfecho porque en tiempo récord pasó de decir que estaba "cansado" físicamente tras el Alianza - FAS de hace dos semanas a sentirse pleno y encarar el juego completo ante un rival de alta exigencia.



"Gracias a Dios regresé al 100 por ciento de la lesión, venía trabajando aparte con el preparador físico y eso me ayudó", valoró.



Mientras que el "10" azteca Felipe Ponce, autor del empate ante sus paisanos desde el manchón de penalti, destacó que jugadores como Rudy Clavel, Mario Jacobo o Alexánder Larín, titulares poco habituales, respondieron.



"No habían tenido mucha participación pero acá tenemos dos cuadros, no se sabe quiénes son los titulares y se hizo un buen partido, todos estamos comprometidos... Le metimos ganas, buscamos ganar como fuera, sacar un buen resultado para ir allá (a Monterrey) y gracias a Dios se nos dio", expresó en zona mixta.



Por su lado, Juan Carlos Portillo, punzante por la banda izquierda el miércoles por la noche, dijo que el resultado ante Tigres "es importante, porque sabemos que con el trabajo, el orden y el sacrificio que uno hace en el partido se ven las cosas y lo importante es la victoria. Sabíamos que enfrentábamos a un gran rival".



Asimismo, reveló lo que los albos se plantearon de cara al segundo tiempo, en el que empataron apenas a los 2 minutos del complemento. "Hablamos que debíamos salir por todas y por el resultado y gracias a Dios salió el penalti al inicio del segundo tiempo y luego el segundo gol, eso fue importante y mantuvimos el orden".