Marvin Monterroza le da la victoria al Alianza

Marvin Monterroza sacó de aprietos al Alianza con un toque exquisito en un tiro libre a nueve minutos del final y le dio una victoria importante para seguir en el tope de la tabla del grupo A en esta fase hexagonal.



Hasta ese minuto, los paquidermos dominaban el partido pero no tenían la claridad para superar una férrea defensa marciana que aprendió de sus errores pasados y esta vez tapó todos los espacios. Solamente ese tiro libre ya no pudo colgarse de la portería porque era imposible y esa fue la jugada clave.



Por los carabineros, el plan estaba ejecutado casi a la perfección al replegarse y no dejar la tranquilidad a los más habilidosos. No obstante, se fueron sin premio y un nuevo revés frente a los paquidermos.



Una buena opción para los marcianos fue al cuarto de hora, cuando en una jugada a balón parado, un centro por la derecha llegó al punto de penalti y Mario González estuvo cerca de conectar para mandarla al fondo tras una mala cobertura de la zaga paquiderma.



Pasado eses susto, la acción fue inmediata en la otra portería, cuando un balón filtrado para Monterroza permitió que el capitán albo controlara y ante la salida de Tatuaca, remató a quemarropa. El meta chapín pudo contener el remate y la defensa reventó al tiro de esquina.



El Alianza era el dominador. Monterroza y Orellana llevaban el control del balón pero le faltó a Ponce tener ese último pase. Al no tener claridad en la elaboración de jugadas, buscaron en velocidad a Cienfuegos y Mercado, quienes a campo traviesallevaban mucho peligro.



El Marte, de acuerdo a su guión, esperaba paciente cerrando filas y esperando la oportunidad para presionar la zaga blanca. Fue así como llegaron con peligro, pues un par de combinaciones era suficiente para encontrar los espacios. Sin tener el balón, el Marte parecía hacer de las suyas.





Sobre el minuto 42, Ponce remató desde fuera del área para culminar una jugada rápida. Sin embargo, el meta carabinero estuvo atento no cedió rebote. En el primer tiempo, los paquidermos eran claros dominadores pero la falta de pegada les pasaba factura. Por ello, el Marte seguía con vida y con el guión a la perfección para no encajar un gol.



La última en la primera etapa fue para los albos en un tiro libre frontal. El encargado de cobrarlo fue Monterroza con un remate sutil que superó la barrera pero pasó a penas desviado.

En la reanudación, el Alianza tuv ola primera oportunidad con un centro de Ponce a la que conectó de cabeza Rudy Clavel, pero el zaguero no pudo darle dirección y la mandó por un costado de la meta rival.



Los carabineros tuvieron una buena oportunidad al 66’ tras una desatención de la zona baja en donde tres elementos azules dentro del área, pero González no pudo definir sino que la mandó desviado.



La más clara fue para el Alianza al 77’, cuando Monterroza se aprovechó de un rebote e ingresó en soledad al área. En el mano a mano con Tatuaca, intentó definir a un costado pero bien el meta chapín para atajar.



Fue hasta el 81’ cuando el Alianza pudo gritar. Marvin Monterroza tuvo su revancha y con el cobro magistral de un tiro libre, la puso al rincón superior derecho de Tatuaca para el 1-0 y el plantel se desahogó.

