Marvin Monterroza va por la décima estrella

Este domingo se jugará en el césped del estadio Cuscatlán la final 45 en torneos cortos entre el capitalino Alianza y los santanecos del FAS, una final liguera en esta modalidad de torneos que data desde el Apertura 1998 y que durante estos últimos 23 años ha hecho reir y llorar a ciudades enteras a lo largo y ancho del país.

Dentro de los dos finalistas hay un sin fín de datos que destacar, como el hecho que en el plantel actual de Alianza que asciende a 20 jugadores solamente Elvin Ronaldo Alvarado y el argentino Jorge Cristian Córdoba no saben lo que es celebrar un título de liga con los albos.

Por el lado de los tigrillos la cifra se eleva de manera opuesta a su máxima expresión ya que de 23 jugadores inscritos actualmente en el Clausura 2021, un total de 19 de ellos no saben que es tener la copa de campeón en sus manos.

Son en total 22 jugadores entre los dos equipos los que saben qué se siente gritar al aire la palabra de campeón, nómina que encabeza el santaneco Marvin Wilfredo Monterroza con nueve títulos de liga.

Monterroza logró con los colores de Isidro Metapán un total de cinco títulos de liga (uno de ellos, el Apertura 2011, no la jugó al no ser convocado desde la categoría de reservas, pero fue su torneo debut con el equipo mayor y participó en muchos juegos de la fase regular) donde su presencia en las finales del Apertura 2012 ante Alianza, Apertura 2013 contra el FAS, Clausura 2014 ante Dragón y Apertura 2014 contra Águila fue determinante para el dominio jaguar en ese lustro.

Con los albos, el capitán albo contabiliza cuatro: Apertura 2017 y Clausura 2018 ante Santa Tecla, Apertura 2019 contra el FAS y la última, Apertura 2020 contra el Águila celebrada en enero pasado.

“Contento de estar en una nueva final, nos preparamos para esto, ya tenemos varios años de estar en la institución de Alianza y creo que esa hambre de estar peleando siempre por los títulos no se nos ha acabado y eso es muy para nosotros porque seguimos siempre tratando que los objetivos que el club se traza siempre torneo a torneo”, afirmó Marvin Monterroza, capitán de los elefantes blanco.

El mediocampista de origen metapaneco dijo también que “ahora solo toca disfrutar esta semana y el domingo a tratar de quedarnos con la 16 que es el objetivo de nosotros y para darle esa alegría a la afición que se lo merece.”

Monterroza no se enfocó en la cifra que puede establecer ante FAS en la final del Clausura 2021 donde puede sumar su décima estrella en su pecho, al resaltar que “para nosotros lo más importante es ganar el campeonato con Alianza, podernos quedar con ese título, quedar en la historia y ganar un campeonato con Alianza será lo mejor, anteriormente (ese tricampeonato de liga) lo logramos con Isidro Metapán, pero ahora estamos con Alianza y para nosotros sería lindo para nosotros ganar ese tricampeonato en Alianza y primero Dios se nos de”, acotó.

PARCELA TIGRILLA

Por el lado de FAS, las celebraciones de campeonatos no ha sido sin duda una materia recurrente entre el actual plantel asociado tras 11 años de frustración por no alzar la corona 18 en su historia.

Incluso, la nómina de campeones en el actual plantel se reduce solamente a cuatro nombres, encabezado por el tecleño Kevin Reyes y el santaneco Andrés Flores Jaco, ambos con cinco estrellas en su carrera.

Reyes logró sus títulos de liga con los colores de Santa Tecla (4) y una con Águila, mientras que el lateral izquierdo de los santanecos alzó tres coronas con Isidro Metapán, una precisamente con Alianza y otra con Santa Tecla.

A esa reducida lista de campeones en las filas tigrillas se les une las dos del unionense Wilma Torres logradas con Dragón y Santa Tecla y la del zaguero central Edwin mauricio Cuéllar con la corona con los tecleños.

"Desde que hablé con 'el Zarco' para venir al FAS siempre tuve la ilusión de jugar estos partidos y dar todo por el equipo. Ahora estamos tranquilos, disfrutando estos momentos porque en el torneo pasamos por momentos malos, tuvimos un mal inicio y nadie daba nada por nosotros. Ahora resurgimos y sabemos de la calidad que tenemos", aseveró”, destacó Flores Jaco sobre el tema.

El jugador con título de doctor en veterinaria dijo además que “me motiva disputar esta final con el equipo de mi ciudad. Antes jugué finales con otros equipos y no pasaba nada, ahora donde vaya la gente me da suerte para el domingo, que vaya con todo y mis amigos del colegio son fasistas y me recalcan eso. No había vivido eso y lo hace especial", agregó.

Si bien ahora todo es algarabía, también Flores Jaco advierte que falta ese último paso para levantar la corona y no será nada fácil.

"Falta el premio mayor que es el campeonato, estamos compenetrados en que tenemos que ganar sí o sí. De cara a los penaltis, uno debe estar preparado para esas eventualidades, habíamos estado practicando durante la semana en la serie ante Limeño, entonces el profe veía que en los estrenos siempre los metía y ante Limeño me preguntó si estaba preparado y le dije que sí, que iba a tirar el segundo penalti. Eso me ha dado confianza para seguir tirando y aportar al equipo", reconoció.

A continuación, los jugadores de Alianza y FAS que han alzado una copa de liga en sus carreras profesionales en primera división.

NÓMINA DE ALIANZA

No. NOMBRE DEL JUGADOR PAÍS TÍTULOS

21 Marvin Wilfredo Monterroza ESA 09

04 Iván Roberto Mancía ESA 07

06 Narciso Oswaldo Orellana ESA 07

20 Bryan Alexander Tamacas ESA 06

05 Mario Alberto Jacobo ESA 05

11 Juan Carlos Portillo ESA 05

16 Henry Javier Romero ESA 05

22 Rodolfo Antonio Zelaya ESA 05

27 Isaac Antonio Portillo ESA 05

28 Rudy Geovany Clavel ESA 04

12 Rubén Eduardo Marroquín ESA 04

15 Jonathan Javier Jiménez ESA 04

09 Óscar Elías Cerén ESA 03

03 Israel Alexander Landaverde ESA 02

08 Óscar Oswaldo Rodríguez ESA 02

01 Yimi Rodrigo Cuéllar ESA 01

23 Michell Mercado Martínez COL 01

25 Mario Antonio González ESA 01



NÓMINA DE FAS

No. NOMBRE DEL JUGADOR PAÍS FINALES

07 Kevin Stivens Reyes ESA 05

16 Andrés Flores Jaco ESA 05

21 Wilma Enrique Torres ESA 02

24 Edwin Mauricio Cuéllar ESA 01