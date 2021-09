Más elogios para el trabajo de Hugo Pérez tras empate contra Honduras en la octagonal

El periodista Eduardo Biscayart y Jaime Macías compartieron su análisis del empate de El Salvador ante Honduras en el programa Fútbol Infinito y uno de los aspectos destacados fue que Hugo Pérez tiene un equipo con una idea definida y bien trabajado.



La selección salvadoreña no ha recibido gol pero tampoco ha marcado aún a pesar de haber enfrentado a dos de los combinados favoritos para clasificar al Mundial.



Eduardo Biscayart reconoció el buen trabajo de Hugo Pérez al frente del combinado absoluto salvadoreño y en su análisis remarcó el tema del césped del Cuscatlán y el apagón que pausó el juego durante 16 minutos.

Jaime Macías y Eduardo Biscayart en el análisis del juego El Salvador contra Honduras.





"El Salvador hizo un gran esfuerzo para nivelar el partido contra Estados Unidos, lo logró, un partido muy cortado y pesa mucho el Cuscatlán. El campo de juego del Cuscatlán con un pasto alto, un campo de juego que no está en muy buenas condiciones, temperatura alta, 29 grados al comienzo del juego. No fluyó el juego, pero daba la sensación de que si Honduras, que había hecho con respecto al once inicial que presentó en Toronto, nueve modificaciones se mantenía el arquero Buba López y Rivas y Quioto solo duró 45 minutos, recuperó a Choco Lozano y le dio pista a unos jugadores que no habían debutado con la selección", analizó Biscayart.



"Coito aprovechó esto, no modificó el esquema jugó con 4-2-3-1, donde el sacrificado era el Choco Lozano que tenía que bajar un poquito a la media punta; daba la sensación de que Honduras, un equipo aguerrido, un equipo que no se va a intimidar ante las circunstancias del estadio", enfatizó el periodista argentino.



Respecto a El Salvador mencionó que le gustó la salida de balón desde atrás.



"El fervor de El Salvador no lograba generar muchas oportunidades, las mejores que había tenido contra Estados Unidos habían sido a balón parado y acá, salvo alguna desatención, le generó muy poco, me gustó lo que hizo el equipo de Hugo Pérez es que siempre insiste con la salida desde abajo, eso generó que cuando no ejecutó eficazmente la presión, a Coito se le estiró el equipo, aparecía Monterroza entre líneas y allí algo más generaba sobre todo cuando tenía espacio, ajusta un poco el partido Coito y no hay muchas ocasiones en el partido", explicó Biscayart.



Matizó que el DT Honduras presentó nueve cambios en su once inicial y pensó más en el partido contra Estados Unidos. "Coito trazó un equipo pensando en el próximo partido (ante Estados Unidos) y ahora viene el tema de la manta corta ¿cualés puntos eran más sencillos de ganar? Estos o los de Estados Unidos, aquellos si serán contra un rival directo, se va a encontrar contra un equipo de Estados Unidos urgido porque aún no ha ganado".



"Uno se queda con la sensación, más allá de la pelota del final que es un cabezazo de Moya a pelota detenida, era un partido para que Honduras lo ganara", dijo.



Jaime Macías planteó que Fabián Coitó dio descanso a la defensa titular en el Cuscatlán y descancó al ataque estelar en Toronto. "Creo que El Salvador lo que debe buscar en esta eliminatoria es ponerse en una posición para aspirar a clasificar, no tiene la presión de hacerlo, nadie espera que El Salvador clasifique pero el trabajo de Hugo Pérez está posicionando a El Salvador en una posibilidad de ir a un Mundial".

Para Biscayart en el caso de Honduras tuvo un partido de alto ritmo ante Canadá y de bajo ritmo ante El Salvador. "Honduras salió bien parado de las dos circunstancias". dijo.

Consideró que la selección salvadoreña terminó bien el juego y Hugo Pérez hizo bien los cambios.

"El Salvador jugó los partidos en el Cuscatlán y ahora va a otra situación donde probablemente no pueda cortar tanto el ritmo y se va a encontrar a una selección con un rimto muy alto, a mí me ha gustado lo que ha hecho Hugo Pérez, es un equipo que le gusta salir desde el fondo, te presiona con tres y no desarma la figura del 4-3-3 cuando no tiene la pelota, veo un equipo con una idea definida y bien trabajado. Creo que El Salvador va a seguir peleando y vamos a ver cómo se adapta a jugar como visitante", analizó.