"Más que dolerme este cambio de formato, me molesta"

Carlos de los Cobos, entrenador de la selección de El Salvador, no concibe aún cómo es que CONCACAF decidió suprimir la hexagonal eliminatoria para Catar 2022, debido a las complicaciones por la pandemia por coronavirus y se decantó por un octogonal final el que ya están incluidos México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y Honduras.

Desde octubre de este año, los equipos que están desde el sexto lugar (El Salvador) hasta el puesto 35 del ranking de CONCACAF deberán luchar por obtener una de las tres plazas para estar en ese selecto grupo de ochos combinados nacionales que irá a la búsqueda de tres plazas a la próxima Copa del Mundo, desde mediados de 2021.

Para el timonel mexicano a El Salvador nadie le habría regalado nada para estar entre los primeros seis equipos de CONCACAF, que luego deberían ir a jugar la hexagonal final. Ahora solo le queda estar a la expectativa de la respuesta de CONCACAF sobre la petición que le hizo FESFUT en las últimas horas sobre la posibilidad de que reconsidere mantener la hexagonal y si no es así, que la Azul vaya directo al octogonal final.

¿Cómo tomo la decisión de CONCACAF de cambiar el formato de la eliminatoria a la próxima Copa del Mundo?

Me la tomo con mucha molestia, porque yo considero que no solo a nosotros nos están perjudicando. Es cierto que matemáticamente no estábamos clasificados aún para el hexagonal, pero estábamos con un pie y medio dentro, porque teníamos una selección competitiva y sabíamos que íbamos a poder lograr ese objetivo de sumar. Por otro lado, primero teníamos 15 puntos de ventaja sobre Canadá, luego aparecieron con uno menos, es decir que ahora son 14 los que tenemos de ventaja. Nosotros teníamos muchísimas posibilidades de estar en el hexagonal. Entonces, cuando te quitan esa oportunidad, que te la has ganado a pulso, porque nos la ganamos en la cancha, no nos regalaron nada, lógicamente que te molesta y te duele. Pero a mí más que dolerme, me molesta. No me parece correcto que se tome una decisión que desde mi punto de vista es muy parcial.

¿Supo de la carta que envió FESFUT a CONCACAF en las últimas horas para que ese organismo regional reconsidere la decisión de cambiar el formato de clasificación para el Mundial de Catar 2022?

Así es, desde luego que estamos pendiente de esa petición que ha hecho FESFUT a CONCACAF para que reconsidere el caso. Leí la carta que mandó el presidente Hugo Carrillo a CONCACAF. Vamos a esperar cuál será la respuesta. Considero que nuestro presidente tiene toda la razón de estar inconforme. Me parece muy atinado su reclamo. Esperemos a ver qué dice CONCACAF. Será complicado, difícil que vayan a dar marcha atrás, pero es importante que CONCACAF sepa que El Salvador está molesto, la afición, los jugadores, quienes hicieron un estupendo trabajo hasta el día de hoy y luego les echan al piso el trabajo.

¿Le causa alguna curiosidad que CONCACAF haya aguantado hasta lo último para esta toma de decisión sobre el nuevo formato?

Pues sí. A mí no me gustaba desde que se esperaron mucho y que fue mucha información que salía de parte de los medios, de la prensa. Había información diversa, con diferentes formatos. A mí siempre me llamó la atención que CONCACAF no saliera a aclarar el asunto, la situación, porque no era información de los medios internos de la CONCACAF, sino que de los medios de todos los países de la región. Eso me causaba extrañeza, que CONCACAF no saliera a poner orden ante esa especulación.

El presidente de CONCACAF dice que no tienen nada en contra de ninguna federación en específico de CONCACAF con la aplicación de este nuevo formato y que se han basado en matemática pura. ¿Cómo toma estas palabras usted, como seleccionador?

Pero si se basa en los números, es muy lógico que El Salvador estaba por encima de Canadá (por 14 puntos) Es la selección inmediata inferior. Luego, si al final, lo que hubiera decidido CONCACAF era un octogonal, pues por qué no definir que los primeros ocho países del ranking estuvieran en el octogonal y no usar formatos incómodos, porque no siempre es fácil viajar hasta las islas para jugar. Se tarda uno muchísimo y los viajes no son cómodos. Es volver a lo mismo que pasamos en Liga de Naciones. Pero al final, ahí sacamos adelante el trabajo. Ahora volvemos a lo mismo y no es correcto que nos pongan en la misma bolsa a todas las selecciones, independientemente del ranking que tienen. Ahora van a tener las mismas posibilidades islas que tienen a lo mejor 60 o 70 puntos menos que nosotros. Van a tener las mismas posibilidades que nosotros para pensar en llegar a la hexagonal.

Usted dice ahora que este nuevo formato es volver a lo mismo de Liga de Naciones con los accesos a algunos países del Caribe ¿Qué tan complicado ve este formato desde lo deportivo, también?

Es un camino largo en un tan corto tiempo. Es decir, para llegar arriba tienes que ganar, primero, tu grupo y después ganar la serie contra el primer lugar del grupo con el que te tienes que cruzar. Luego vas al octagonal. Todo esto se lo pudieron haber evitado si de una vez definen que los primeros ocho lugares van a un octagonal y el resto continúa como lo vamos a hacer todos ahorita.

Ahora pasemos a lo sanitario. CONCACAF dice que quiere jugar la primera ronda eliminatoria desde octubre de este año ¿Cree que podrá ser factible ante la pandemia por coronavirus?

Pues, va a depender de cómo esté la situación. Recordemos que en El Salvador ha ido creciendo en número de contagios. No se ha podido normalizar esa curva de la que tanto se habla. Por eso es que es difícil pensar en competir en octubre por varias razones. También recordemos que los muchachos ya tienen algunos meses parados, sin entrenar, sin trabajar. Pero acuérdate de que no es lo mismo, como que lo hicieran con su club o en la selección. Por otra lado, si se juega este torneo de Apertura, no creo que se haga con público en los estadios. Ese es otro tema importante, que a las federaciones les importa. El Salvador está ahora en una contingencia y vamos a esperar a ver qué dicen las autoridades, qué dice el gobierno, si se puede entrenar para preparar a los muchachos para este compromiso de octubre. La situación es complicada.

¿En su plan de trabajo hay algún plan para que los jugadores no se vean complicados por este largo periodo de inactividad?

Eso lo tenemos platicado con el especialista que es Fernando Guerra, preparador físico, para ver cuál es el método, el camino más conveniente para que los muchachos puedan trabajar con nosotros. Primero, hay que ver si sus clubes nos autorizan poderlos tener y si el gobierno autoriza poder entrenar. Dependemos primero de las decisiones del gobierno, entendiendo que hay muchos contagios en el país, pues el gobierno te puede poner medidas que restrinjan que la gente esté en la calle. Esa es una situación difícil. Ahora, el profesor Fernando Guerra ya tiene dos esquemas, dos posibilidades para poder trabajar con ellos, pero va a depender todo de si hay libertad para hacerlo.