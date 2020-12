Mascherano: "Me duele que Barça se haya alejado del modelo que le hizo grande"

El exjugador del Barcelona y exinternacional argentino Javier Mascherano repasó el momento actual del conjunto azulgrana y lamentó el cambio de modelo que parece haber experimentado este.

"Me duele que el Barcelona se haya alejado del modelo que le hizo grande. Que haya priorizado otras cosas y no se haya mantenido lo que tan grande y sobre todo tan diferente había hecho al club. Si había algo que había hecho diferente el Barcelona era el modelo y se ha alejado de ese modelo desde hace tiempo", indicó en una entrevista a The Tactical Room.

En ella también dio su visión de Leo Messi: "Cuando él agarra la pelota siempre hay sensación de que algo va a pasar. Generar eso en todo el mundo debe ser algo inigualable. Y él lo genera cada tres días desde hace 15 años. Por eso estamos hablando de alguien diferente".

"Es una persona muy especial. Pero no por lo que es como jugador sino por lo terrenal que es siendo lo que es. No he conocido a nadie que sea tan importante en lo que hace en la historia del deporte y que tenga esa capacidad para venir a hablarte, preguntarte o pedirte una opinión. Normalmente los más grandes como él no lo hacen", añadió.

A la hora de valorar su experiencia a las órdenes de Pep Guardiola, señaló: "Yo no tenía el perfil de mediocampista para ese equipo. Pep lo sabía. Pero ese es el mayor trofeo de mi carrera. Haber podido cambiar la manera de pensar respecto a mi a un entrenador como Guardiola, posiblemente el mejor técnico en los últimos 30 años. A través de trabajo, de sacrificio y de comprender cuál era mi rol pude encontrar mi lugar allí".

Asimismo se refirió a otro técnico español para el que trabajo, Rafa Benítez: "Es un estratega, por eso siempre le fue bien en las eliminatorias directas. Es un técnico que ve muy bien las debilidades del rival. En las eliminatorias lo tenía todo muy claro. Sigo hablando mucho con él. Me ha ayudado mucho, lo valoro muchísimo y siempre que puedo le digo lo agradecido que estoy".