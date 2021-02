Masnik y su legado en El Salvador

El uruguayo Juan Carlos Masnik Hornos, mejor conocido como "el Chueco " Masnik en el ámbito futbolístico, dejó un legado irrepetible en las internas de Luis Ángel Firpo, FAS, Atlético Marte y Alianza, los cuatro equipos a quien dirigió en ese orden en el fútbol nacional entre 1990 y 1997 y con quienes logró firmar marcas irrepetibles para la retina de cada uno de los aficionados de esos equipos, especialmente para los firpenses y aliancista con quienes celebró y alzó tres trofeos de campeón, una liga con Firpo y dos coronas con los albos, una liga y una con el sello y la venia de la CONCACAF.

Masnik dirigió en la temporada 1990 y 1991 a Luis Ángel Firpo, obteniendo bajo su batuta el segundo campeonato de la historia del club tras imponerse el domingo 30 de junio de 1991 en la final de liga al Águila por 1-0, anotación del mediocampista Marlon Menjívar.

En esa temporada, Firpo firmó una de las campañas más prestigiosas del balompié nacional al sumar 41 partidos invicto entre partidos de Liga y Copa (hoy llamada Copa El Salvador).

Justamente perdió ese invicto jugando la final de la segunda copa ante el Atlético Marte al perder 1 -0 en el estadio Nacional Flor Blanca tras ocho meses en carácter de invicto.

El técnico charrúa dirigió a Firpo en el torneo 1990-1991 en 43 partidos de liga, ganó 19, empató 24 y apenas perdió dos juegos, números que hablan por sí sólo de ese Firpo campeón de liga a inicios de la década de los 90’.

En la temporada 1992-93 dirigió el C.D. FAS y lo hizo con el mismo temple que logró con los pamperos dos temporadas atrás.

Masnik logró con los tigrillos ganar las cuatro vueltas de clasificación (36 fechas) con foja de 18 triunfos, 11 empates y siete derrotas pero su plantel se cayó en la cuadrangular final que ganó su conocido Luis Ángel Firpo y donde no logró ganar un solo juego de las seis jornadas que se disputaron ya que apenas empató en tres partidos para terminar último en la tabla de posiciones.

Masnik retornó al país para la temporada 1994-1995 para dirigir al Atlético Marte que no pasaba por buen momento futbolístico ya que inició la liga con el nacional Ricardo López Tenorio, luego en la segunda vuelta llegó el brasileño Helio Rodrigues.

En Alianza llegó para la temporada 1996-1997 a conquistar dos títulos más, los últimos en el fútbol nacional, la liga ante Firpo al cual los albos derrotaron 3-2 en la final y la del torneo Grandes de Centroamérica al derrotar 1-0 con gol del argentino Horacio Lugo en el propio estadio josefino.

Las frases de Juan Carlos Masnik que le brindó al colega Eugenio Calderón previo a la final de la temporada 1996-97 ante Luios Ángel Firpo suenan como un recuerdo de lo que el estratega charrúa mostraba.

"Un honor estar acá en esta final, es una linda tarde (esta final ante Firpo) tal como me gustaron como jugador y ahora como entrenador. Lo tuve (ese momento) ante el Saprissa cuando ninguno de los jugadores (de Alianza) creían que no le podían ganar al Saprissa en San José Costa Rica y les dije que casi nunca yo pierdo finales, lo hice como jugador y como entrenador ya tengo algunas finales arriba; y bueno, por allí ganamos ese torneo (Grandes de Centroamérica) y por allí ahora les he dicho lo mismo. Por allí me pueden tildar de (equipo) perdedor pero mis muchachos de van a entregar de lleno, ha sido un bonito año, será una culminación de 13 meses de trabajo (con Alianza) y un sin fin de dificultades que ustedes como prensa conoce porque ha sido de dominio público", reconoció el desaparecido estratega uruguayo.