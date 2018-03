Matías Coloca: “Santa Tecla tiene una cancha sintética en malas condiciones”

Matías Coloca, portero del FAS, lamentó la derrota ante el Santa Tecla, ayer, en la jornada 15 del Clausura 2018, y recriminó que al equipo tigrillo le faltó acción.

Además, el argentino dijo que el Santa Tecla le saca provecho a su campo, que pese a ser sintético y uno de los más nuevos entre los estadios profesionales del país, no está en buenas condiciones, según el guardameta.

“La mayoría de las canchas del fútbol salvadoreño sacando la del Cuscatlán y la del Sonsonate, tienen un campo de juego malo y un clima muy pesado. Santa Tecla tiene una cancha sintética que no está en buenas condiciones y Santa Tecla te mete una intensidad que no te meten los demás”, analizó Coloca.

AUTOCRÍTICA FASISTA

Luego Matías Coloca volvió a señalar el funcionamiento del plantel tigrillo.

“Creo que más que la reacción nos faltó la acción, unos 25 o 30 minutos en el primer tiempo. Después casi no disparamos a Almeida y no tuvimos el juego fluido que tuvimos contra Firpo”, dijo Coloca.

“La mayor virtud del Santa Tecla es que supo manejar la pelota, los espacios y supo lastimar. Hicimos lo que pudimos, en lo personal me voy tranquillo porque hice lo que me dijo el técnico, traté de mantener el cero, no pude, pero tapé tres o cuatro ocasiones de gol”, reforzó.

Coloca dijo que la prioridad es recuperar el segundo lugar de la tabla y pensar en el juego ante Dragón, por la fecha 16.