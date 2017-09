Mathieu manda recado a dirigencia del Barcelona

A dos días del duelo de Liga de Campeones de la UEFA entre el Sporting de Lisboa y el Barcelona, el exzaguero azulgrana Jérémy Mathieu dijo que si marca un gol a su antiguo club, lo celebrará como "desquite" hacia el presidente de los catalanes.

"Tengo mucho respeto a mis excompañeros y a la afición. Si lo celebro será por (Josep) Bartomeu y Robert Fernández (secretario técnico), porque creo que la manera que me trataron resultó muy difícil para mí", indicó el defensa del Lisboa en una entrevista con el diario Marca.

Asimismo, Mathieu se quejó de las críticas sobre su rendimiento en la disciplina blaugrana, pues, desde su óptica, jugó suficiente tiempo, con excepción de la última temporada, en que la que se encontró con varias lesiones.

"Jugué mucho, gané títulos y lo único que me duele es que la gente dice que no he jugado mucho. En mi primera temporada jugué el 58% de los partidos... En la segunda un poco menos, un 53-54%, que también está bien", apuntó el zaguero francés, que recibe el miércoles a sus excompañeros, incluyendo a Lionel Messi.

Sobre cómo detener a "la Pulga" argentina, el galo comentó que "es difícil porque nunca sabes cómo va a jugar. (Hay que) dejarle a un metro, no lanzarse, y esperar a que se la pase a otro".

Tampoco considera a ninguno de sus colegas en la institución catalana como su "amigo", pues "es una palabra muy grande".

En el Lisboa, finalizó, los tiros libres los deciden en el momento y ahí sí tiene más chance de cobrar lanzamientos a pelota parada, pues ya no está "rodeado de los mejores del mundo".

Con todo esto, Mathieu tendrá la chance de redimirse el miércoles cuando reciba en el José Alvalade de Portugal al Barça, favorito en el grupo D, que comparten con el Juventus y el Olympiakos.