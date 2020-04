Matías Coloca: "Falta hacer oficial lo de Firpo"

El portero argentino Matías Coloca dijo que volvió a vivir en enero de este año cuando regresó a primera división con el Independiente luego de dos años de militar en la liga de plata. Hace unos días se despidió precisamente de los vicentinos y alista su llegada al Firpo, cuyo anuncio oficial lo hará a finales de esta semana.

El cancerbero tiene prácticamente todo arreglado y confía en que todo se resuelva pronto. En charla con EL GRÁFICO, reconoció que hay un un acuerdo con la dirigencia y solo falta una documentación la cual realizará en los próximos días.

¿Cómo está la situación con Firpo, ellos ya te anunciaron como refuerzo?

La verdad es que tengo todo hablado con el presidente, junta directiva, pero por una cuestión de papeles no lo he hecho oficial todavía. Seguramente la próxima temporada sea portero del Firpo, lo que pasa es que mientras no firme y no lo haga oficial, al menos yo no te lo puedo asegurar. En Argentina decimos que al seguro se lo llevaron preso, sé que la gente de Firpo ya lo anunció pero ya tuvimos una charla con ellos y vamos a esperar.

Ya te despediste del Independiente ¿cómo fue tu paso en el equipo vicentino?

Fue mejor de lo que esperaba. He sido muy feliz en el equipo. Tuve un buen recibimiento de los compañeros. Había una buena base de los compañeros desde que ascendieron y había jugadores de buena experiencia, de trayectoria y me recibieron bárbaro, mi agradecimiento es total con el plantel y también de la directiva que estuvieron para ayudarme en cualquier problemas. Esos gestos me generan respeto y lealtad porque me vieron como un ser humano y no un envase descartable que solo juega al fútbol.

¿Cuál fue el balance del campeonato pasado?

La campaña de Independiente fue buena. Al término de la primera vuelta yo decía que era buena pero que no nos alcanzaba porque los rivales nos habían descontado puntos. Ahora con el torneo finalizado puedo decir que es una campaña muy positiva. Vemos al Once Deportivo que nos exigió, creo que hicimos un buen papel y en la acumulada no nos alcanzaron y eso nos mantuvo en primera que era el objetivo del equipo.

¿Cómo sentiste volver al equipo mayor?

Fue como volver a nacer. La última práctica antes del primer partido del campeonato frente al Once Deportivo, estaba entre los titulares y volví a sentir muchas alegrías tanto así que no quería tocar una piedra y lastimarme porque tenía emoción, ansiedad y alegría. Le tengo respeto al equipo porque confiaron en mí cuando venía de segunda de división.

¿Cómo vas pasando la cuarentena?

En cuanto al entrenamiento trato de hacerlo temprano. Gracias a Dios que en la casa tengo un patio con grama que me permite realizar ciertos ejercicios que se asemeja lo más posible a una cancha. Voy tratando de entrenar para luego aprovechar la mayor parte del tiempo con mi hijo porque sabes que en el torneo es difícil a veces pasar tiempo con la familia

También pasas el tiempo en un programa de televisión.

Sí, tengo permiso de circulación y voy al canal para un programa deportivo que se transmite en Honduras, así que es algo que nos ayuda, claro que andar en la calle no es lo mejor porque sabemos que es un peligro inminente.