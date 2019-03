Matías Coloca: "Hay que dejar a Marte en primera de la manera que sea"

Matías Coloca, portero argentino, atendió a EL GRÁFICO para hablar de su trabajo con Atlético Marte, equipo de la segunda división. Por ahora, el guardavallas esquiva cualquier pregunta relacionada con FAS, equipo para el que jugó entre 2017 y 2018.

Coloca cree que es momento solo para hablar del equipo carabinero. El gaucho dijo que la pasa bien en las filas del Inmortal y gana confianza en esa representación. Por lo tanto quiere poner toda su entrega a favor de la causa que lleve de nuevo a Marte a la categoría de privilegio, circuito en el que no está desde 2016.

¿Cómo encajó en la idea de trabajo de Atlético Marte?

Cuando uno llega a un equipo nuevo, es obvio que se tiene que adaptar a las condiciones y a todo el andar y a cómo está formado el grupo. Ya van dos meses y un poco más de trabajo y yo sigo conociendo las cualidades, técnicas y humanas del grupo. Me han recibido de la mejor manera. Me dieron una buena bienvenida. Ojalá que le pueda seguir retribuyendo eso en el campo juego.

¿No es nada del otro mundo jugar en segunda en El Salvador?

Nada del otro mundo, no. Hay diferencias técnicas en cuanto a la primera división, pero la verdad es que estoy en un equipo grande, que hoy está en segunda por esas circunstancias del fútbol, pero quiere volver a estar en primera. Tenemos la suerte de ser locales en el Cuscatlán. Entonces, por ahí, las diferencias se dan en la técnica del juego. Físicamente, es un juego parecido al de primera.

¿Se entrena diferente en segunda con respecto a primera categoría?

Cada técnico tiene su manera de entrenar, de ver el fútbol, pero después se entrena con la misma intensidad, gana y energía. Por más que uno esté en primera o segunda, no deja de ser fútbol. Somos 11 contra 11.

¿En segunda división son más pegadizas las marcas?

Sí. Por ahí el jugador es con menos técnica y eso produce que haya más roces, que se marque más. Por ahí, en las canchas en que no hay una buena grama, probablemente el juego se haga más friccionado y se haga más físico que técnico. Pero al menos en mi caso, no le veo mayor dificultad. Obviamente a mí no me pegan las patadas, pero sí que acá es más físico. En juego anterior nos han fracturado a Canales. Algunas canchas no están en las mejores condiciones, pero hay que adaptarse.

¿Es más rupestre el fútbol de segunda división?

Creo que es como te dije antes. Por ahí por el hecho de que haya una menor técnica, se hace un poco más físico. Luego, por no estar algunos campos en las mejores condiciones, hace que algunos partidos se hagan más al pelotazo y que se produzcan más roces. No creo que tenga que calificarlo de alguna manera. Uno se encarga de trabajar para estar de la mejor manera. Si puedo entrenar por la tarde, yo lo hago, si no, trato de ver fútbol, porque es para lo que vivo.



Pero los objetivos de Marte en segunda distan mucho de los de un equipo que está en el fondo de la clasificación...

Mirá, no te puedo hablar de otros equipos. Te puedo hablar del objetivo de Marte, que es claro, para eso se armó. Es un equipo que tiene historia y títulos. La verdad es que hay que dejarlo en primera de la manera que sea.

¿Ha ido a ver algún partido de FAS, su exequipo, en este torneo?

No, de FAS no hablo. Quizá hablamos en otro momento sobre FAS. La verdad es que yo le agradezco a la gente de Marte por darme la oportunidad de seguir atajando en el país y de jugársela por un portero extranjero.

¿Qué nivel ha visto de los porteros en liga de plata?

La verdad es que no me gusta opinar de los colegas. Prefiero evitarlo. Uno puede decir cualquier cosa y después podemos tener problemas