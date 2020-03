Matías Coloca: "Quedamos con mal sabor de boca"

El Independiente dejó escapar puntos en su visita a Santa Ana al no mantener su ventaja de 0-1. Sobre esta situación y en el balance de la primera vuelta, el argentino Matías Coloca apuntó que ganarle al FAS era una prioridad pero ahora tendrán que hacer ajustes para encarar la segunda mitad.

"Nos llegó mal esta derrota ante el FAS porque ganó el Jocoro, el Once Deportivo y nos deja con un mal sabor de boca. Tenemos que corregir. Es cierto que hicimos una buena primera vuelta, pero los demás también lo hicieron y ahora quedamos con la soga al cuello", dijo el cancerbero.

Coloca ha sido de los destacados del Clausura 2020 al estar en la pelea por el Guante de Oro al portero menos vencido. Si bien reconoce que esta labor es de todo el equipo, también argumenta que no pueden desconcentrarse para recibir goles que les hagan perder partidos como lo ocurrido ante el FAS este domingo.

"Estamos cometiendo errores que a esta altura lo que nos estamos jugando no lo podemos hacer. No nos vimos superados por el FAS en ningún momento, es cierto que tuvieron posesión de balón, pero llegamos. No pudimos y hay que iniciar la segunda vuelta para mejorar lo que hemos hecho hasta ahora", agregó.

El Independiente se mantiene en la cuarta posición de la tabla y si bien han tenido sus altos y bajos, de acuerdo con Coloca hay margen de mejora. "Siempre se sacan cosas positivas. No es una mala primera vuelta, pero no nos alcanza. Hay que empezar otro torneo ahora y es la hora de las revanchas. El equipo puede sacar mejor rendimiento", expuso.

Por mejorar

Uno de los más críticos tras la caída ante el FAS fue el volante Gabriel Núñez. Reconoció que el equipo puede dar más en la segunda vuelta pero en el último enfrentamiento ante los tigrillos, las desatenciones y falta de concentración en el segundo tiempo les pasó factura.