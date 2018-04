Matías Coloca asegura que no le han metido “goles groseros” en el Clausura 2018

En el torneo Apertura 2017, el argentino Matías Coloca, guardameta del FAS, se agenció el Guante de Oro que otorga EL GRÁFICO al mejor portero de la primera división, pero en el actual Clausura 2018 está lejos de alcanzar esa presea, aunque se consuela diciendo que no ha cometido errores que le merezcan críticas tan fuertes, como en anteriores campeonatos.

Coloca ha permitido 22 tantos en 21 juegos del Clausura 2018 y es superado por el cancerbero del Santa Tecla, Joel Almeida, en cuanto al rendimiento para el Guante de Oro.

Pero Coloca se la toma con calma. Esos tantos en contra por el momento los pone en contrapeso con los 35 que ha convertido el equipo asociado.

"En el torneo pasado estábamos más sólidos atrás. El rival aprovechó las oportunidades que tuvo. Son momentos de juego que te ponen en uno o en otro lugar. En este torneo, tenemos muchos más goles a favor que el torneo anterior. Eso marca un poco", apuntó el guardavallas suramericano en charla con EL GRÁFICO.

Coloca valoró el hecho de mantener la titularidad con el FAS y dijo que ha mejorado mucho en su puesto.

"En ese sentido soy muy agradecido con los compañeros y cuerpo técnico. Creo que a lo largo del torneo no he tenido grandes errores. Si te fijás no he tenido goles groseros, a mi entender, de lo contrario no me hubieran dejado ser titular. Soy un arquero de 32 años y tengo la experiencia para saber cuándo lo hago bien y cuándo no lo hago de la mejor manera", aseguró el cancerbero del equipo tigrillo.