Mauricio Alfaro: “Los dirigentes solo están para pasar el agua”

Mauricio "el Tuco" Alfaro, ex técnico de la selección nacional sub 20 y mundialista con este combinado en Turquía 2013, habló del rendimiento que hizo la azul juvenil ante Mexico, este miércoles, y aclaró que los dirigentes y los federativos (FESFUT) tienen mucho que ver con el resultado."La selección dió todo por el todo, jugó bien. Cuando enfrentamos a Costa Rica, Guatemala y Honduras estamos al mismo nivel, pero México esta un nivel arriba de nosotoros en cuanto a preparación", analizó.Y luego lanzó duras críticas contra la actual conducción de la sub 20, en lo que al parecer es un mensaje para el colombiano Eduardo Lara y su staff técnico."Qué los entrenadores no vendan humo y que los dirigentes no se presten para eso. Los dirigentes solo están para pasar el agua. El problema, la frustación más grande, es para los jugadores y la otra frustación más grande para la afición", increpó.Alfaro cree que la selección aún puede clasificarse al Mundial de Corea del Sur 2017, si se prepara bien.Además, dijo que hay que poner atención en las personas que, según él, están manejando el fútbol juvenil en el país."Dentro del fútbol nada está escrito, todo es posible. Ojala saquen un buen resultado para el bien del fútbol salvadoreño, no para el bien de la gente que está manejando el fútbol desde atrás, que no son los mismos que están al frente de la federación (FESFUT). Hay gente que está detrás, que maneja el fútbol juvenil, pero ojalá la selección se planifique bien y saque un buen resultado", agregó.Ramón Sánchez, que también tuvo un paso por la conducción de selecciones juveniles y que ahora dirige al Firpo de la primera división, dijo que espera un resultado diferente este viernes, no un juego como el que se vio ante México."Como salvadoreños esperabamos un resultado distinto al que se dio, pero hay que reconocerlo, México tiene un trabajo totalmente diferente al nuestro", expuso."En el fútbol cualquier cosa puede suceder, lo importante es que los muchachos puedan dar lo mejor y al final valorar el esfuerzo. Ojala primero Dios alcancen el resultado necesario para poder remontar y que se puedan clasificar al Mundial", finalizó.