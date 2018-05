Mauricio Zometa: “No quise seguir en la FESFUT por aspectos de trabajo”

Mauricio Zometa decidió que no iba a seguir en el comité ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) para el período 2018-2022, pero no porque no tuviera el deseo de continuar, sino porque está convencido de que debe ocuparse de su profesión y de su trabajo fuera del fútbol.

Zometa representó al sector aficionado en el comité ejecutivo entre 2014 y 2018 junto a Émerson Ávalos y Américo Aguilar. Solo los últimos dos buscaron la permanencia para los próximos cuatro años más y lo lograron en la última asamblea de las ADFA.

Ayer participó en la elección que hicieron las 14 asociaciones departamentales de fútbol aficionado y ratificó su decisión de no continuar. En su lugar fue elegido Mauricio Arias.

En plática con EL GRÁFICO, Zometa indicó que decidió dar un paso al costado por motivos de trabajo.

"Soy abogado y tengo que atender mis labores diarias. Sé que es díficil, porque el fútbol genera pasiones. Yo no había buscado votos por eso. Hice saber por escrito mi decisión, porque era una falta de respeto si yo no lo hacía. Creo que el nuevo comité ejecutivo debe sentarse con todas las fuerzas vivas del fútbol", apuntó Zometa.