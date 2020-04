Mauro Nunes: "Los colores de Águila se quedaron en mi piel"

Desde su nueva faceta de vida, como asistente parlamentario en Brasil, el exdelantero de Águila, Mauro Nunes Bastos atiende la llamada de este medio para hablar de su pasado y de la actualidad en Águila.

De lo reciente, el exatacante suramericano valora el regreso al nido del timonel argentino Hugo Coria y el retorno a la dirigencia de Alejandro González Argüello. Los dos estaban en el nido en 2000-2001 cuando Nunes agradaba a la hinchada migueleña con sus anotaciones.

¿Qué hace ahora Mauro Nunes, alejado del mundillo del fútbol?

Trabajo en política. Soy asistente parlamentario.

¿Sabe en política como sabía con la pelota?

Yo conseguí terminar los estudios y ahora estoy intentando entrar en el medio. Entonces, hay que intentar aprender de política. Si no mal recuerdo en Águila marqué 55 o 56 goles. Fue un momento feliz en mi carrera. Muy contento porque allá la afición de Águila me recuerda. Hice las cosas muy bien y ese reconocimiento de la afición es lo más importante. Para mí, es una tremenda felicidad.

Mauro Nunes fue delantero del Águila en los años 2000-2001. Anotó 55 goles en tres torneos cortos.

¿Recuerda el tridente brasileño conformado por Rodei Martins, Marcio Sampaio y usted en las filas de Águila?

Me recuerdo. Son excelentes jugadores, muy buenos jugadores. No solo ellos, sino que en la plantilla de Águila en el momento había muy buenos jugadores a escala de selección. Cuando llegué, yo tuve la oportunidad de marcar goles. Para mí fue lo más importante para la confianza.

Se entendió bien con el equipo de Águila. Hizo click con sus compañeros desde el primer juego...

Como dije antes, Águila tenía excelentes jugadores en ese momento, Amaya del Cid, William Torres Alegría, Kílmar Jiménez, Roberto Martínez. Todo el plantel de Águila estaba formado por buenos jugadores. Rodinei, Darío Larrosa y Sampaio eran excelentes jugadores. Llegué y comencé a anotar goles y lo más importante es que conseguimos llevar el equipo adelante y conseguimos el título. Lo más importante es que en los equipos que pasé siempre marqué goles. Agradezco a toda la afición aguilucha.

Desde el inició disipó todas las dudas que pudieran haber sobre usted, ¿cómo lo hizo?

Fijate que yo solo entrené una semana solamente antes de mi debut. Para mí fue algo muy importante haber anotado los dos goles en el debut contra Alianza. Ahí tuve la total confianza para seguir anotando y después jugamos contra FAS, en un clásico nacional y marqué otros dos goles. Pero lo más importante fue que en ese año conseguimos el campeonato (2000). Pienso que conseguí el respeto de todos los aficionados. Estoy muy agradecido por ello, por el total apoyo que yo tuve en la época.

¿Cómo fue que se produjo su llegada a Águila?

Había un preparador físico que se llamaba Gustavo Estévez y me dijo que estaba esa oportunidad y no lo pensé dos veces, me fui para El Salvador. Gracias a Dios tuve un excelente trabajo en el equipo y agradezco mucho la oportunidad. Gracias a Dios, conseguí hacer las cosas bien. Es un honor haber jugado en Águila.

¿Qué piensa del regreso al nido de Hugo Coria y Alejandro González a la dirigencia emplumada?

Pues muy contento. Yo jugué en Águila. Me siento un aguilucho, soy aficionado de Águila. Acompaño a Águila. Sus colores se quedaron en mi piel. Estoy contento con el regreso de Hugo y Alejandro, porque son dos tremendas personas. Coria es un excelente entrenador y Alejandro era el presidente en la época en la que estuve en Águila. Entonces, me quedo contento. Ojalá que otra vez hagan un excelente trabajo con Águila y que ese equipo siga siendo protagonista en el país. Águila es un equipo muy grande.

En Águila también ha vuelto a trabajar Rodinei Martins, con la recomendación de jugadores brasileños para el Apertura 2020, ¿conoce a alguno de esos jugadores que Martins ha sugerido ya?

En estos días me habló por teléfono Rodinei. Entonces, me preguntó por jugadores. Pero yo ahora no estoy más en el fútbol. Yo imaginé que que esos brasileños confirmados por Águila los había recomendado Rodinei.

¿Cree que ahora Coria puede ser capaz de dar de nuevo esa identidad al jugador del equipo emplumado?

Yo pienso que sí. Ojalá que esos jugadores recomendados por Rodinei consigan llegar al equipo y tengan desempeño favorable para que Águila vaya adelante. Ojalá que consigan hacer un buen fútbol y que el equipo salga adelante.