Maximiliano "Tanque" Freitas: "Espero estar a la altura en Alianza"

Los uruguayos Rafael García y Christian Olivera son las referencias que tiene del equipo el nuevo delantero charrúa de Alianza, Maximiliano "El Tanque" Freitas.

Con García, el suramericano de 28 años jugó en Rampla Juniors y con Olivera lo hizo en Plaza Colonia. Tiene el sello de confianza del timonel colombiano Wilson Gutiérrez y como dice él, viene a un equipo en el que la vara está alta en este momento.

Entiende que integrará un equipo campeón y que jugará ante Tigres, de México, en Liga de Campeones de CONCACAF. En exclusiva, esto dijo a EL GRÁFICO.

¿Por qué toma esta opción de venir a Alianza?

Yo ya había jugado con Rafael García. Me comentó sobre Alianza, me habló del club. También hablé de eso con Cristian Olivera, el Mago, quien recientemente jugó ahí. También el técnico Wilson Gutiérrez me conoce, porque me dirigió en Oriente Petrolero.

Es una posibilidad muy linda que se me presentó en estos últimos días y lo primero que hice fue comunicarme con García, para darle la noticia y que él me contara más o menos cómo era El Salvador.

Tiene mucho recorrido en el fútbol suramericano.

Estuve dos años en Bolivia, fui a préstamo con opción de compra. Mi pase estaba en Deportivo Armenio, de Argentina, pero yo no jugué en ese equipo. Ellos me dieron a préstamo hasta que hubiera una oferta.

Estuve dos años y medio en Bolivia, pude jugar Copa Libertadores y Suramericana y eso me dio la oportunidad de ir a Colombia. Fui al fútbol de allá pero no resultó lo que yo esperaba, porque soy un delantero centro y me ponían a la banda, como volante.

Luego, por tema de tiempo no llegué a jugar en primera de Uruguay este año. Una vez que el torneo empieza no podés dar jugadores a préstamo. La idea era no volver a Bolivia, porque ahí ya había hecho lo que tenía que hacer con Oriente Petrolero. Por eso preferí tomar esto de El Salvador.

¿Qué referencias le dio Rafael García sobre Alianza?

Bueno, eso, que la vara estaba alta. Wilson Gutiérrez me dijo que el delantero que había salido (Raúl Peñaranda) había metido muchos goles y que tratara de mejorar eso, para al menos igualar lo que el chico hizo.

"Rafa me dijo que Alianza es un club grande, que tiene mucha gente. Ahora debo tratar de probar y adaptarme, hacer lo que uno sabe".

¿Se declara como un definidor, un "9"?

He jugado como centrodelantero solo y acompañado de otros delanteros. De las dos formas me adapto. La mejor dupla que hice fue en Oriente Petrolero con un venezolano, nos dirigía Wilson Gutiérrez. También me ha tocado jugar con un 9 de área y me ha tocado salir por los costados. Cuando fui a Colombia querían que hiciera eso. Pero el ida y vuelta no es mi fuerte. Pero me acoplo a lo que mi equipo necesite.

¿El hecho de que Wilson Gutiérrez lo haya pedido le genera un poco más de compromiso por hacer las cosas bien?

Claro, pero el compromiso está siempre. Cuando uno va a otro país, intenta dejar el suyo en lo más alto. Sé que Rafael García se ha hecho un embajador nuestro allá. Más o menos me comentó cómo son las cosas, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Trataremos de dar lo mejor siempre.

¿Viene solo por un torneo a préstamo?

Por lo que me dijeron mi contrato es de un año, pero está ahí la opción de salir a los seis meses. Uno siempre espera cosas buenas. Espero estar a la altura en Alianza

Viene también a un equipo que tiene una serie contra Tigres, de México, por CONCACAF. ¿Cómo se ve en esta experiencia?

Por lo que me contaron, este es un semestre intenso, es muy importante. Sirve para tomar experiencia y esperemos estar a la altura.

¿Ha estado trabajando hasta las últimas fechas?

En noviembre terminamos en el club que estaba acá en Uruguay. Nunca dejé de entrenar. Siempre estuve en un gimnasio aparte.