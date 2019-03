Mayén: "No nos puede ganar la ansiedad"

Gerson Mayén fue parte del equipo que disputó el último partido de la selección mayor contra Jamaica, por la Copa Oro de julio 2017. Cree que en choque, que terminó 1-1, el equipo nacional fue más que los insulares, por el hecho de haber propuesto más en cancha.

Por lo tanto, tras esa experiencia previa de hace dos años, el emdiocampista sabe lo que puede esperar de cara al juego de este sábado ante el equipo jamaicano, que llega dirigido por el exzaguero Theodore Whitmore. Pero también sabe cómo encarar esta clase de partidos, que son definitorios. Al equipo cuscatleco solo le sirve ganar este sábado, por la última fecha de Liga de Naciones de CONCACAF, para poder buscar u na plaza a la Copa Oro de 2019.

"Lo que el profesor De los Cobos quieres es que mantengamos el balón, que nos enfoquemos en eso, para taner las posibilidades de ganar el partido. Jamaica tiene mucha fuerza, entonces tenemos que defendernos con el balón. Nuestra mentalidad es ganar. Mientras lo hagamos , vamos a estar más cerca de la Copa Oro", apuntó el mediocampista de la selección.

Mayén sabe que el choque ante los "Reggae Boys" será de alta intensidad este sábado, pero cree que será clave que el equipo pueda mantener la serenidad, tomando en cuenta que será en casa. '"No podemos dejar que nos gane la ansiedad. En este grupo hay mucho jugador que sabe tener el balón. Jamaica es un gran rival, lo vimos en la anterior Copa Oro. En ese juego fuimos superiores. Ahora estamos en casa, ante nuestra afición. Esperamos tener una buena cantidad de aficionados'", dijo el volante de Santa Tecla.



Completos

Por otra parte, desde ayer, el equipo nacional trabaja completo, tras la incorporación del último legionario, Nelson Bonilla, quien llegó al país el lunes por la noche. Antes, Darwin Cerén, Jaime Alas, Bryan Tamacas, Tomás Granitto y Joaquín Rivas habían respondido al llamado del seleccionador, Carlos de los Cobos Martínez.

'''Estamos en nuestro estadio, con nuestra afición y lo que queda es ir a Copa Oro. No queda otra que ganar. Sería algo desastroso no ir a Copa Oro. Estamos concientes de que no estamos jugando el todo por el todo y ojalá que podamos sacar un resultados. El grupo ahora está tranquilo. Estanmos en casa y con nuestra afición", apuntó Alas.

Por su parte, Granitto, indicó que sigue en proceso de conocer a los compañeros. De su parte cree que el triunfo por 3-1 ante Guatemala, en amistoso disputado el pasado 6 de marzo, llenó de confianza al equipo nacional. "Nos estamos preparando con tranquilidad y motivación. El triundo ante Guatemala nos ha dado confianza. Es ganar sí o sí para nosotros", externó el mediocampista