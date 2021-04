Mayén y Coca, sorprendidos por salida de De los Cobos

El anuncio que lanzó ayer en horas de la tarde el comité ejecutivo de la FESFUT en voz de su presidente, Hugo Carrillo sobre la separación por mutuo acuerdo del mexicano Carlos De los Cobos como seleccionador nacional generó muchas reacciones entre algunos seleccionados nacionales quienes les sorprendió la noticia de la salida del técnico azteca.

Para los seleccionados nacionales de Águila, Gerson Mayén y Diego Galdámez Coca, la noticia les provocó distintas emociones que lograron externar pero guardando siempre la prudencia en sus palabras sobre la labor del estratega norteño.

“Es una sorpresa saberlo, pero bueno, la verdad no tengo muchas palabras porque ese tema por el momento es muy delicado, pero le deseo lo mejor al profe y del profe que venga esperamos que haga un buen trabajo”, aseveró Gerson mayén al final del partido de liga en que su equipo derrotara a domicilio a Sonsonate por 0-1.

El volante de origen californiano no quiso ahondar sobre si los últimos acontecimientos en la interna de la Selecta aceleró la salida del técnico mexicano al afirmar que “de ese tema no me quiero meter, hay que dejar a los medios que hablen y que hagan sus análisis, el mío es que si me convocan voy y si no me convocan debemos seguir trabajando. Es una lástima (que esto suceda así) porque nos estamos jugando algo importante y de la noche a la mañana no se puede ver muchos cambios y reiteró que el técnico que venga le deseo lo mejor”, indicó.

Por su parte, el volante Diego Galdámez Coca admitió que le sorprendió el anuncio de los federativos sobre el acuerdo que alcanzaron con de los Cobos para romper su contrato laboral.

“La verdad fue una noticia que nos tomó de sorpresa a todos, no la esperábamos, sin duda los directivos de la FESFUT tendrán sus razones, habrán hecho su evaluación y tomaron la decisión que no siguiera. Nada más desearlo a él lo mejor en su vida y en su carrera como entrenador”, comentó el volante capitalino de los aguiluchos.

El ex mundialista sub 20 de Turquía 2013 no quiso especular las razones que tuvo el técnico mexicano para aceptar su salida, pero sí admitió que hubo muchas variables que hicieron que De los Cobos aceptara salir.

“Podría ser que la situación que vivía fuera insostenible, ya que muchos sectores de la prensa deportiva lo atacaban, lo criticaban mucho, igualmente los aficionados, eso quizá estaba siendo muy desgastante para el profesor y siento que la situación llegó a un momento en que algunos resultados (no fueron los esperados y) se volvió insostenible; a lo mejor ellos (federativos y de los Cobos) vieron a bien llegar a un acuerdo y rescindir el contrato del profesor De los Cobos”, acotó.