Mbappe y Courtois en el once ideal de la Champions

El francés Kylian Mbappe, delantero del París Saint Germain, ha sido declarado mejor jugador de la semana de la Liga de Campeones por su actuación ante el Real Madrid, en la ida de octavos de final, mientras que el belga Thibaut Courtois, arquero del cuadro blanco, figura en el once.



Mbappe fue la gran figura del encuentro disputado en el Parque de los Príncipes el martes. El atacante galo fue la gran amenaza para el cuadro madridista y fue el que, tras una brillante acción individual, desniveló el marcador en la prolongación y firmó el definitivo 1-0.



El delantero del PSG precedió al portugués Bernardo Silva (Manchester City), al neerlandés Virgil van Dijk (Liverpool) y al maliense Mohamed Camara (Salzburgo).



Courtois ha sido incluido en el once de la semana después de ser el sostén del equipo del italiano Carlo Ancelotti con una magnífica actuación, incluido un penalti detenido al argentino Leo Messi.



En el once se encuentran además Joao Cancelo (Manchester City), Marquinhos (PSG), Van Dijk (Liverpool), Andy Robertson (Liverpool), Mohamed Salah (Liverpool), Riyad Mahrez (Manchester City), Bernardo Silva (Manchester City), Phil Foden (Manchester City), Raheem Sterling (Manchester City) y Kylian Mbappe (PSG).

