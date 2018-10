Mckaully Tulloch y su “regreso” con el Audaz

El jamaicano McKaully Tulloch retornó a lo que fue un día su casa. Jugó por 87 minutos y anotó ante Isidro Metapán su cuarto gol en el Apertura 2018, el segundo consecutivo en los tres triunfos que Audaz ha ligado, por lo que admitió que ha regresado con más fuerza a la liga.

"Claro que he regresado y lo estoy haciendo con más fuerza y con goles. Ha sido un gran partido ante Metapán y me voy satisfecho de mi labor. Se ha jugado con garra y eso ayuda al equipo para seguir ganando", expresó el atacante caribeño al final del partido.

Acerca de la victoria sobre el plantel jaguar, la tercera de manera consecutiva, el jugador caribeño dijo que "es algo bueno para el equipo que a la hora de jugar refleje lo fuerte que han sido los entrenos para sumar. Ha sido una victoria justa y eso nos motiva mucho para recibir el domingo al Alianza en San Vicente".

CAMBIO DE ACTITUD

El caribeño también ha mostrado un cambio de actitud dentro del campo de juego. Ahora se muestra con más fútbol colectivo, sin individualismo y sobre todo sin reclamar a los árbitros y a sus mismos compañeros, acciones que le heredaron el banquillo de suplente en los últimos juegos.

Tulloch admitió que "son momentos que uno tiene en el fútbol. Algunas veces son buenos, otras veces son malos momentos que uno como futbolista pasa y que debe de aceptar. En lo personal he estado trabajando fuerte en los entrenos a fin de regresar de titular en la cancha con goles, lo he conseguido y eso me permite decir que estamos listos para recibir el domingo al Alianza, un partido donde lucharemos por los tres puntos en casa".