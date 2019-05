''Me deja triste quedar fuera de la convocatoria de selección"

Una combinación de sentimientos, entre sorpresa y tristeza. Así expresó el volante, Denis Pineda, que se sintió luego de que no vio su nombre en la última convocatoria de la selección mayor.

Pero el mediocampista de Santa Clara, de Portugal respeta la decisión del timonel mexicano. Pineda dijo a EL GRÁFICO que esperaba el llamado. Se reportó con De los Cobos con anticipación, pero el estratega azteca consideró no llamarlo para los compromisos más cercanos. El seleccionador adujo que Pineda tuvo doble lesión muscular y no terminó jugando con su equipo el torneo luso.

¿Cómo tomó el hecho de no aparecer en el listado de convocados para los amistosos ante Haití, Japón y los juegos de primera ronda de Copa Oro?

La decisión es meramente técnica y no puedo cuestionar decisiones técnicas. Pero yo me reporté. Le escribí (a De los Cobos) para expresarles cómo me sentía, cómo estaba y ahí él iba a decidir. Por ahí, sí me sorprendió un poquito la convocatoria. Pero más que sorpresa me deja un poco triste porque me esforcé todo el torneo para llegar a ella y quedo fuera. Es decisión técnica y ante eso uno no puede hacer nada. Queda estar preparado para lo que venga.

¿Pero hasta dónde lo afectó la lesión muscular para no estar con la selección en Copa Oro?

Pasó un poco de factura el tiempo que estuve lesionado. Pero respeto la decisión. Esperemos que le vaya bien a la selección en Copa Oro.

¿Pero se queda con esas ganas de estar en la selección?

Sí, claro. Siempre he estado dispuesto para la selección. Es una alegría para mí. Esto de quedar fuera me deja un poco triste, más que todo por la forma en que se da. Estaba con la ilusión de recuperarme para ir a la Copa Oro y gracias a Dios me recupero. Pero como digo, es la idea del profesor y es respetable. Queda prepararme para la próxima pretemporada. Conmigo, la selección va a tener otro hincha

Terminó el torneo en Portugal. ¿Cuál es el futuro de Denis Pineda?

Están en negociaciones con ellos, para volver allá. Gracias a Dios, ellos (dirigencia de Santa Clara) siempre me toman en cuenta. Están feliz conmigo. Espero hacer en esta temporada mucho más de lo que hice en la anterior. Me voy a preparar bien para no sufrir lesiones. Ya tenía tiempo de no lesionarme y esta temporada me lesioné varias veces.

¿Algún equipo de El salvador se mostró interesado en contratarlo?

No. Hasta ahora no he tenido contacto con nadie acá. Tengo la mentalidad puesta de seguir en Europa. Espero cerrar el trato en estos días. Hasta ahora, tengo pláticas muy avanzadas con Santa Clara, me han dado la confianza y yo se las he devuelto dentro de la cancha. Hemos generado una bonita relación con la afición y directiva.