Diego Daniel Areco fue el único extranjero del torneo anterior que tuvo el visto bueno de la dirigencia para seguir en Jocoro para el Clausura 2020. Con goles , el paraguayo demostró que puede dar esa cuota para intentar dejar en primera división a los fogoneros.

Por ahora, el guaraní, que disputa su segundo torneo en el país, ha sabido responder a esa confianza de la directiva. Por ahora es líder de goleo individual con seis tantos. En entrevista con EL GRÁFICO habló de lo que ha sido más difícil para él en cuanto a la adaptación al balompié cuscatleco.



¿Qué opina de haber marcado ya seis goles para estar al tope de la tabla de goleo hasta la sexta fecha?

Estamos trabajando muy duro para eso. Jocoro siempre crea muchas ocasiones a gol. Gracias a Dios yo la estoy concretando. Dios quiera que podamos seguir por este camino del máximo goleo de la liga. Cuando uno se está jugando el descenso, para los delanteros hay mucha presión. Somos los que tenemos que definir el partido. En el último juego no supimos sostener el 2-1 a favor y nos vamos con un sabor medio agridulce, porque creo que merecíamos los tres puntos.

¿Cómo ha sentido las marcas de los zagueros rivales en la liga cuscatleca?

Me ha resultado cómodo jugar en El Salvador, porque un centro delantero como yo necesita sentir la presión de los rivales. Lo mío es cubrir el balón y pivotear. Gracias a Dios, me ha adaptado al clima de acá, a todo. Me está yendo bien. Dios quiera que podamos seguir sumando más goles. Pero también soy un delantero con mucha técnica , puedo hacer una pared o habilitar. El juego aéreo también es lo mío. Tengo varios goles de cabeza.

¿Qué es lo más difícil, como extranjero, para adaptarse al fútbol salvadoreño?

Creo que lo más duro acá es el calor. La verdad es que el juego, no, porque es muy parecido a lo de la segunda división de Paraguay, hay mucho choque y entrega y eso me favoreció mucho. Por eso digo que lo que más me ha costado a mí es el calor. Siempre he considerado que soy un guerrero, que siempre voy a luchar. Gracias a Dios que estoy haciendo goles.

¿Qué significó para usted que del grupo de extranjeros del torneo pasado, usted fue el único que tuvo la confianza para continuar?

Yo te digo que la idea era salir, con mi representante ya habíamos hablado eso. Pero luego hablé con el presidente de Jocoro y me pidió que me quedara a ayudar al equipo, porque me iban a necesitar. Al final de cuentas, Jocoro fue el que me abrió las puertas para venir acá y mostrar mi talento y juego.

Usted recomendó a su paisano, Luis Fernando Rodríguez, que es su socio en ataque. Se percibe que la dirigencia de Jocoro confía mucho en su criterio...

Sí. Yo hablé con el presidente del equipo y me pidió recomendaciones de jugadores, porque confía mucho en mí. También recomendé a Marco González, quien al final pudo cerrar en Chalatenango. El jugador paraguayo es guerrero. Con Luis nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero no hasta ahora hemos podido coincidir en en un club. Lo estamos haciendo de la mejor manera.

Un traspié de ustedes les puede salir caro en el tema del descenso. ¿Qué tanto han marcado esa posibilidad en su horizonte?

Mirá, la idea es salvar la categoría. Sabemos que Once Deportivo se ha preparado bien para salvar la categoría, pero Jocoro también se ha preparado y lo está demostrando. Ahora, la distancia es corta , pero Jocoro debe seguir trabajando de la misma manera.



¿Piensa en nuevos horizontes dentro o fuera del país luego de que se pueda poner a salvo la categoría de Jocoro?

Vos sabés que uno siempre intenta crecer. Yo estoy acá ayudándole al equipo, porque el presidente me dijo que le ayudara. Dios quiera que podamos dejar bien en alto a Jocoro y después todo jugador busca crecer en lo futbolístico. Dios quiera que pueda venir algo bueno para mí acá, Guatemala o México. Estamos trabajando para eso.