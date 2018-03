“Me lancé con todo”

Lee también

Sergi Roberto, defensa del Barcelona y autor del gol decisivo que clasificó a su equipo para los cuartos de final de la Liga de Campeones, afirmó que su equipo, tras perder 4-0 ante el París Saint-Germain, estaba muy “jodido” y declaró que después creyó en remontar la eliminatoria.“En París estábamos muy jodidos, sabíamos que era muy difícil, pero este equipo creía. Este equipo está hecho para esto y una vez más hemos demostrado que siempre luchamos hasta el final. Era muy complicado, teníamos que meter tres, pero todo el equipo ha hecho un trabajo muy bueno y estamos todos muy contentos”, afirmó.Además, explicó cómo fue su gol y declaró que se tiró “con todo” para rematar un centro de Rafinha: “No sabía si estaba en línea, me he tirado en el suelo, he visto que el portero no lo ha parado y estoy muy contento”.Por último, tuvo palabras de agradecimiento hacia su afición: “Si normalmente la afición es un jugador más, hoy han sido diez más. Han estado desde el primer momento apoyándonos y esto es para ellos. Ahora a celebrarlo un poco y luego a pensar en el partido de Liga”, concluyó.