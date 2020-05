"Me ofrecieron el corvo después de que quebré al Mágico"

Desde Madrid, España, uno de los países más agobiados por casos de coronavirus, el exzaguero de Once Municipal, Alianza y Cojutepeque, Adonay Sierra, se atrevió a contar la anécdota del día en que quebró a Jorge "Mágico" González, solo unos meses antes del inicio de la eliminatoria a Estados Unidos 1994.

Sierra jugaba para Cojutepeque en 1992 y Mágico, para FAS. Caracterizado por una fuerte marca, Sierra marcó con fuerza a González y lo lesionó. Pero los días después de ese partido fueron para nada gratos en la vida del exzaguero, quien actualmente trabaja en España, en una gasolinera reconocida a escala mundial.

"Mágico es nuestro mejor jugador. Por eso es que hubo aficionados que me recriminaron que yo lo había lesionado. Recuerdo que yo iba en un pickup y en el camino de Cojuetepeque a Ahuachapán unos aficionados se me pusieron a la par en carretera para decirme que me iban a machetear por haber lesionado a Mágico", recuerda aún 28 años después de ese pasaje.

Luego, podría decirse que esa acción fue la relación, si se puede llamar así, que Sierra tuvo con el mundialista de España 1982. Después de eso, Sierra cree que Mágico no lo registra en sus recuerdos, pero sí la lesión que le habría provocado poco tiempo antes del inicio en el camino de la cuadrangular final a Estados Unidos 1994 entre Honduras, México, Canadá y El Salvador.

"Hay gente que es muy fanática y eso es en todas partes del mundo. Después de eso yo no pude platicar con el Mágico. Yo no tengo comunicación con el Mágico. Con Rodolfo "Chato" Alfaro le he mandado saludos. Mi hijo, que fue a entrenar hace poco con selecciones juveniles de El Salvador, sí tiene fotos con el Mágico. Creo que a lo mejor Mágico no sabe que existo. Hay muchos jugadores de mi época con los que no tengo comunicación. Soy un poco reservado ", dijo Sierra, quien cerró su carrera en las filas de Cojutepeque con el grupo que comandaron el panameño Percival Piggot, el uruguayo Raúl Esnal (QEPD) y el brasileño Eraldo Correia.

Pero Sierra aclaró que ya estaba acostumbrado a eso, a las amenazas con arma blanca. "Cuando estaba en segunda división con el Once Municipal, con Antonio Nerio y Giovani Trigueros íbamos a zonas donde solo corvo te ofrecían. Yo les decía que no creyeran que me iban a asustar", dijo el zaguero cuscatleco, quien acumula cerca de 20 años de residencia en tierras ibéricas.

Adonay Sierra (tercero de izquierda a derecha) posa con sus compañeros en Alianza. Foto: cortesía.