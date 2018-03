Mejora de a poquito

Lee también

El uruguayo Jorge Casanova, técnico del Águila, salió conforme con el triunfo y con el despliegue ofensivo de sus jugadores el pasado miércoles ante el Sonsonate; un rival complicado, según sus palabras.El estratega suramericano dijo: “Sabíamos lo que traía el Sonsonate, pero tuvimos paciencia y la conducción de la pelota. Controlamos el partido desde el inicio hasta el final ante un gran rival; el Águila estuvo muy concentrado y eso ayudó para encontrarnos con la victoria”, agregó el técnico.Casanova también habló de las opciones de gol que desperdiciaron sus pupilos desde la primera mitad. Admitió: “Más allá que generamos más opciones de gol en el primer tiempo, me dejó satisfecho que tuvimos la pelota, era lo que habíamos buscado”.Mientras tanto, el defensa colombiano Jimmy Valoyes, tras amarar los tres puntos en el Ana Mercedes Campos, sostuvo: “Fue un triunfo importante sabiendo del potencial que tiene el Sonsonate en su casa, hicimos un juego inteligente, bien concentrados”.“Hicimos nuestro fútbol, somos Águila y siempre en cada estadio debemos de salir a buscar el triunfo, aprovechamos las opciones”, agregó el jugador negronaranja, quien también consideró importante que el delantero uruguayo Javier Peinado se encontrará con el gol contra los occidentales.“Ganar siempre es bueno, pero ya debemos pasar la página, tuvimos gran actitud y satisfechos. A (Javier) Danilo Peinado se le abrió el marco, esperamos que siga anotando”, concluyó el defensa de los orientales.En la próxima jornada, este fin de semana, los emplumados recibirán la visita del Santa Tecla en el estadio Cuscatlán, el domingo, a las 3 de la tarde.Sobre el duelo, Casanova lo tomó con serenidad. “Esto es partido en partido, siempre que no ganemos habrá algo que no nos guste pero cuando ganemos se calma un poco la cosa, sabemos que es así. Lo importante es que tengamos tranquilidad el trabajo”, apuntó el entrenador negronaranja.