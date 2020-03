Memo Rivera: "Fue una decisión apresurada"

Guillermo Rivera sabe que la falta de gol pasa factura en cualquier equipo. Tras ser notificado de su separación con el FAS, el ahora extimonel tigrillo habló sobre sus sensaciones en esta etapa y considera que tenía el potencial para enderezar el rumbo del equipo.

"Tomo esta decisión con mucha tranquilidad. Dios sabe cómo lleva las cosas. Tengo que reconocer que me he equivocado, tengo mis errores porque soy humano y me he equivocado en la decisión de algunos muchachos (jugadores). Lo que más quería en el FAS es que estuviera arriba", señaló.

"Si no hay una buena química entre todos entonces es difícil, y luego si uno se lo calla.... La gente le echa la culpa al cuerpo técnico, en mi carrera nunca pensé en estas situaciones. No entiendo al futbolista de hoy en día y me da la sensación de algunas cosas. El miércoles, haber perdido en Sonsonate, no es algo que esperaba. Esto me da un aprendizaje y madurez", apuntó.

"Quiero agradecer la oportunidad a la dirigencia, críticos, afición y todo. Fue una gran experiencia. Indudablemente algunos jugadores no dieron lo que se esperaba. Ahora espero que ellos puedan recuperar su nivel porque en Septiembre pasado llegué al equipo y vimos lo que fueron capaces de hacer", agregó.

Rivera destacó que el torneo ha sido muy irregular en el rendimiento "algunos jugadores no nos dieron lo que se esperaba, quizá estaban casados. Dimos lo mejor, pero lastimosamente no alcanzó".

Sobre el momento de su salida, Memo expuso que faltaba mucho campeonato y había oportunidad para cambiar la situación. El próximo fin de semana se cierra la primera vuelta y todavía quedaba la segunda para buscar los primeros lugares de la tabla.

"Fue una decisión apresurada, a otros técnicos se les da un poco más de oportunidad, pero decisiones son decisiones y hay que respetarlas. No me voy a poner a contradecir nada sino agradezco la oportunidad que me dieron. Me voy con la frente en alto porque dí todo de mi parte", concluyó.

Rivera tuvo su etapa como jugador del FAS en el pasado y aseguró que "siento estos colores". En su etapa como entrenador fue su primera experiencia con los asociados luego de tener su paso al frente de equipos como Santa Tecla, Atlético Marte, entre otros.