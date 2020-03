Memo Rivera: "La directiva tomará la mejor decisión"

Guillermo Rivera, técnico del FAS, dejó a disposición su cargo en el banquillo tigrillo si la junta directiva del equipo decide separarlo.

El entrenador se encaró con varios aficionados del equipo tigrillo en el estadio Gregorio Martínez, tras la caída 1-0 ante el Chalatenango. Sus jugadores corrieron de inmediato al camerino sin dar declaraciones, ante los reclamos de varios seguidores del equipo que llegaron hasta el recinto norteño.

Tras el altercado, el entrenador dijo que hace bien su trabajo, pero que la falta de efectividad en ataque les pasa factura. Aseguró que no está preocupado y que si lo dejan trabajar, sacará al equipo de la irregularidad.

“Como todos hemos visto, este torneo ha sido irregular, indudablemente pasamos por un momento difícil, duro, tratamos ante el Chalatenango de agruparnos a lo que podemos hacer, los resultados no se han dado. El Chalate tuvo la opción de marcar el gol, mi equipo propuso fútbol, buscó el empate pero no se pudo, estas son las circunstancias que pasamos”.

Fue la segunda caída al hilo tras el revés en casa la jornada pasada ante el Sonsonate y ya descendió al séptimo lugar de la tabla “nos falta mucho, quizás un poco la definición, un poco más de conjuntarse como grupo, vamos a terminar la primera vuelta y no lo hemos podido lograr”, añadió.

El FAS suma seis goles a favor en el torneo, solo supera en este rubro al Isidro Metapán (5) y Águila (4) como las equipos con menos goles a favor en el torneo. “Estoy tranquilo, sé lo que estoy haciendo con mi trabajo, no importa (reclamos e insultos de los aficionados) lo viví como futbolista, pero molesta que solo te vengan a putear, ¿uno no se puede defender?, ¿ellos si te pueden putear como ellos quieren?, no es así, les guardamos respeto a ellos, pero tampoco. Que no se salgan del huacal, tratamos de hacer nuestro trabajo, lamentablemente estamos pasando una situación difícil, pero siempre con la cabeza en alto porque no nos guardamos nada, el día a día entrenamos y estas son las rachas que a cualquier equipo del mundo le pueden pasar”, añadió.

¿SALIDA?

“Preocupa la situación, pero fuera más preocupado si en un momento de decir que nos metieron, dos, tres o cuatro goles y el equipo no propuso, pero debemos de seguir y esperar la decisión de la junta directiva”, expuso.

Tras diez jornadas del pasado Apertura 2019, el FAS sumaba 11 puntos y era noveno en la tabla de posiciones, se repuso a tiempo y cerró sublíder la fase regular hasta perder la gran final ante el Alianza, ese torneo. “Hemos platicado del trabajo que estamos haciendo (con la directiva) nos ha costado un poco, pensamos es una cosa y actuar es otra, ellos (directiva), hoy por hoy, sabrán la mejor decisión que puedan tomar, pero estoy tranquilo, sé cómo trabajamos”, expuso.

“Indudablemente las cosas no han salido como quisiera, esas son circunstancias que tiene la vida y el fútbol”, concluyó.

Rivera tomó las riendas del FAS en la fecha 11 del pasado Apertura 2019, suma 12 triunfos, cuatro empates y nueve derrotas al frente del equipo.