Memo Rivera: "Vamos despacio tomando el ritmo"

José Guillermo Rivera, técnico de FAS, felicitó públicamente a sus jugadores por el triunfo alcanzado ante Isidro Metapán pero aceptó que el triunfo lo logró sufriendo en demasía.

"Nos toca siempre sufrir pero al final considero que la victoria ha sido justa ante un rival que propuso lo suyo pero que a Dios gracias no le alcanzó para empatar el partido. Tenemos que sufrir para sacar estos resultados, nones fácil ganar en esta cancha que me la sé de memoria, por eso valoramos esta victoria", resumió el técnico cedreño al final del cotejo donde ligaron su segundo triunfo consecutivo.

"Es lindo celebrar otro triunfo luego de sufrir cuatro derrotas consecutivas, pero eso no significa que ya logramos olvidar el pasado, vamos despacio tomando nuestro ritmo, nuestro nivel y está noche demostramos que vamos en ascenso, poco a poco", indicó.

Sobre el reto del próximo miércoles en Santa Ana donde deben recibir a un herido Sonsonate, el técnico Rivera admitió que "ningún partido será fácil, todos los rivales salen a buscar sumar puntos, lo hemos conversado, los muchachos saben eso, tanto en la parte táctica como anímica, hay que encarar ese partido, no hay tiempo se estar celebrando victorias y a mí me han contratado como técnico de ellos para orientarlos, para dirigirlos, son ellos los que deben compenetrarse en el compromiso que se debe solventar el miércoles en casa para no caer de nuevo en ese bache en que poco a poco estamos saliendo", comentó.

Rivera confesó además que le preocupa la falta de gol del colombiano Raúl Peñaranda y que la no participación del colombiano salvadoreño Mayer Gil Hurtado es por aspecto técnico.

"Claro que me preocupa lo de Peñaranda, los goles es el vivir se cada delantero y el hecho que no los haga mina su concentración y su confianza. Estamos hablando con él para que pueda superar, lo bueno es que las oportunidades le están llegando y será cosa de tiempo para que pueda concretarlas", acotó.

"Lo de Mayer lo estamos llevando poco a poco, tiene 17 años y lo debemos de arropar para que se adapte a lo que es FAS ya que no es lo mismo jugar en segunda división que en un equipo con historia, pero también debe dejarse orientar", explicó el técnico de los asociados sobre la no participación del menor de los hermanos Gil Hurtado.

