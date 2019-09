Memo Rivera aclara por qué dejó a la selección preolímpica

José Guillermo Rivera fue presentado este jueves al plantel de FAS en su génesis como director principal del equipo tigrillo para lo que resta del torneo Apertura 2019.

Más allá de las emociones que afloraron en su presentación, Memo Rivera ahondó sobre los motivos de su salida del combinado preolímpico para hacerse cargo del equipo que lo hizo debutar en liga mayor hace ya 33 años.

“Sinceramente salí por una decisión personal, hizo un análisis de lo que tenía, de lo que haría de acá a diciembre dentro de mi plan de trabajo y al final comprendí que uno como profesional debe ser objetivo y flexible en muchos temas”, aseveró el técnico criollo.

Además confesó que “llegó un momento en que mi labor en la preolímpica no podía avanzar ya que no podía trabajar con los jugadores el tiempo que pensé era necesario; hay un momento en que comenzás a pensar si tu parte profesional prevalece más, porque ha sido difícil dejar la selección, tenía mi plan de trabajo de acá a diciembre".

"Lo que deseaba era tener el aporte del dirigente para que los jugadores pudieran trabajar aparte de las semanas comprimidas, pero eso no se logró” argumentó el técnico de 48 años, quien llegó al banquillo de la sub-23 el pasado 31 de mayo.

Rivera alcanzó a clasificar a la selección preolímpica a la fase final de la CONCACAF en marzo próximo en Guadalajara, México, tras eliminar en su serie a Panamá, en julio pasado.

“Uno es flexible en esas cosas pero uno también es accesible en discutir estas cosas ya que la eliminatoria regional se alargó hasta el otro año, ahora ya había tiempo para trabajar pero uno no está acostumbrado a estar de brazos cruzados, deseaba preparar poco a poco a ese grupo, son condiciones que suceden en los temas de selección, pero agradecido por la oportunidad que me brindó la FESFUT, he dejado creo las puertas abiertas en un futuro”, aclaró.

SU PRIMER DÍA EN FAS

Por otro lado, este jueves por la mañana Memo fue presentado al plantel tigrillo y las sensaciones que le dejó ese primer contacto fueron enormes.

“Tuve un buen recibimiento en FAS, fue muy lindo, lo sentí así, hubo sinceridad de parte de los jugadores del equipo y eso me motiva a seguir haciendo bien las cosas” afirmó Rivera. “Sentí una alegría enorme, el recibimiento de la junta directiva fue palpable, por allí se puede decir que hay que trabajar, mucho para sacar con los 23 jugadores esta etapa en la liga para ser protagonista como lo merece FAS”, destacó.

Rivera siempre ha sido frontal en sus actuaciones y así se presentó a los jugadores a quienes les hizo un llamado directo para lograr sacar al equipo de este bache deportivo en que ha caído.

“Todos deben ponerse el overol para trabajar, los huevones no caben en mi equipo, daré confianza a los jugadores y espero reciprocidad, hasta el momento el equipo lo miré bien (ante Santa Tecla), pero la verdad dimos ventajas ante un equipo que también no anda bien en la liga, los jugadores deben de darse cuenta que no se le debe dar ventaja al rival porque lo pagá caro”, aseguró.