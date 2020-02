Memo Rivera, molesto e indignado por cuarta derrota al hilo

El FAS perdió ante el Alianza este sábado e incrementó a cuatro las derrotas sufridas al hilo en el Clausura 2020 y su entrenador, Guillermo Rivera, mostró enfado con sus pupilos por la falta de actitud a la hora de encarar el compromiso ante los albos.

Muy molesto, dijo que "es preocupante ya, con el poco tiempo que tuve, me dieron las armas para poder armar el equipo y es preocupante, son cuatro derrotas y el que no lo siente, de mis jugadores, mejor que deje de jugar al fútbol".

"Estoy muy molesto, ya lo viví como jugador, acabo de cumplir 50 años y muchos no habían nacido cuando nosotros jugamos, pero con actitudes así no puedes jugar al fútbol, hoy sí estoy molesto, indignado porque estoy en una gran institución que cuando llegué a los 17 años, estoy molesto y lo tengo que expresar", agregó.

Añadió que "ya son cuatro derrotas que preocupan, la hinchada está en todo el derecho de decirte… ya mi madre está descansando, ¿cuántas veces la tengo que soportar las cosas? Pero por no tener una buena actitud... la verdad, espero que esto mejore. Cuando llegó Guillermo Rivera en lo peor, no fue el mejor técnico, ni ahora en este momento que estamos jodidos soy el peor, son rachas y momentos que pasan en el fútbol".

"El que yo me haya equivocado me hace ser el responsable de esto, algo vamos a encontrar, la solución la tomará la junta directiva, eso será así (aunque) esperamos de un momento a otro salir de esto", señaló Rivera, pero admitió no estar condicionado por la junta directiva.

Aseveró que el aporte de los extranjeros debe de mejorar pues "estamos para que den más, pero ¿qué ha pasado?, no los tuvimos en la preparación, fui jugador, no me van a mentir, yo tengo los deseos y ganas de jugar, pero no estoy preparado, pero tengo confianza en este grupo, ya se los he demostrado", concluyó.