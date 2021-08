Memo Rivera, sobre empate contra Alianza: "Me voy contento porque los muchachos respondieron"

Guillermo Rivera, técnico de Platense, aplaudió el esfuerzo de sus jugadores tras el empate de 2-2 ante el Alianza en el estadio Toledo Valle, duelo que los vroleños terminaron jugando con 10 por la expulsión de Denilson Rosales en el primer minuto del segundo tiempo.

El partido correspondiente a la segunda fecha significó el retorno del fútbol mayor a la ciudad de Zacatecoluca tras cuatro décadas de no disfrutarlo.

Luego de felicitar a cada uno de sus pupilos, Memo Rivera resumió lo que le dejó el empate a dos goles ante los albos.

"No podés darte el lujo de quedarte en un partido por 50 minutos con uno menos (en la cancha), no podés quedarte así. Indudablemente el árbitro (hace su labor), (pero) no me gusta meterme con ellos, ellos bien lo saben, pero ahora me echan y solo les dije que no nos arruinen nuestro trabajo, pero es así estas cosas, después te dicen que si uno no se salía (de la cancha) lo hacían ellos del partido", confesó Rivera sobre su expulsión por reclamos hacia la labor arbitral a 10 minutos del final.

"Acá todos somos protagonistas y ellos como nosotros debemos hacer nuestra parte, pero repito, jugarle al Alianza por 50 minutos así (con un hombre menos) no podemos hacerlo, pero me voy contento porque los muchachos respondieron muy bien (a la presión del partido), destacó.

Ya con la adrenalina baja por el cotejo, el orgullo de San Rafael Cedros admitió que su equipo se sigue adaptando a la liga y que los errores que han cometido en sus primeras dos presentaciones donde han recibido dos goles a balón parado lo deben superar.

"La verdad es que se dice fácil de todo esto, por mí estuviera tranquilo sentado en el banquillo o en los graderíos, el problema es estar adentro de la cancha, hay que tener huevos para jugar, hablar es fácil, con los muchachos de a poco vamos a ir corrigiendo sus errores porque el equipo es nuevo pero hay que valorar lo que ellos están haciendo en sus primeros dos partidos en liga mayor; hoy ha sido una prueba muy linda para nosotros y la satisfacción es haber jugado un buen partido ante uno de los mejores equipos del país", destacó el timonel de los viroleños quien se contagió de la fiesta que se vivió en el estadio Antonio Toledo Valle desde temprano.

"Ha sido un partido (histórico) ya que después de más de 40 años el departamento de La Paz pueden disfrutar otra vez del fútbol de la primera división ante uno de los mejores equipos del país como lo es Alianza", resaltó.