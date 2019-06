Mendy: "Me dijeron que no volvería a jugar y estoy en el Madrid"

El francés Ferland Mendy mostró su felicidad en su presentación como nuevo jugador del Real Madrid, y en las primeras palabras como jugador madridista en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu, afirmó que "es un honor estar en el club más grande del mundo".

El lateral zurdo francés se sometió a un reconocimiento médico que no mostró ningún tipo de problema. El conjunto madridista confirmó en su web el buen estado de Mendy y la ausencia de cualquier problema, descartando cualquier lesión de cadera que varios medios apuntaban como una de las razones del retraso de su presentación.

Mendy aseguró que el coste del traspaso por 48 millones de euros no aumentará la presión que sienta al jugar.



Después de firmar un contrato por las seis próximas temporadas, Mendy, con traje negro y corbata del mismo color más camisa blanca, fue escueto en su primer mensaje tras las palabras del presidente Florentino Pérez.



"Es un honor estar en el Real Madrid, el club más grande del mundo. Gracias al presidente por su confianza y muchas gracias al club. Hala Madrid", afirmó en francés.

Ferland Mendy recordó los peores momentos de su vida, cuando tras operarse la cadera con 15 años los médicos le dijeron que "no volvería a jugar al fútbol" y nueve años después disfrutó de su presentación como nuevo jugador del Real Madrid en un momento que dijo "es realmente increíble".



"Cuando tenía 15 años me tuve que operar de la cadera, me dijeron que ya no volvería a jugar al fútbol. Estuve un tiempo en silla de ruedas, seis meses en el hospital para volver a caminar. Ahora estoy en el Real Madrid, es realmente increíble", aseguró en su comparecencia ante los medios en el estadio Santiago Bernabéu.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, aseguró que ha fichado al "mejor lateral de la liga francesa" y calificó a Ferland Mendy en su presentación en el estadio Santiago Bernabéu, como una "de las grandes apariciones del fútbol francés".



"Hoy de nuevo es un gran día para el Real Madrid, damos la bienvenida al mejor lateral izquierdo de la liga francesa las dos últimas temporadas. Un hombre que sabe luchar contra la adversidad para conquistar sus sueños", destacó en su discurso.



Florentino Pérez agradeció la elección de Mendy por el Real Madrid después de conocer que "grandes clubes de Europa querían contar" con el lateral francés. "Ha elegido el Real Madrid y desde hoy se convierte en su gran desafío".