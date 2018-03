Menjívar es inamovible

Lee también

En los tres juegos disputados hasta ahora en Copa Centroamericana de UNCAF por la selección de El Salvador, el mediocampista Richard Menjívar ha sido incansable en la marca.Menjívar ha sido titular en los tres partidos y ha compartido el medio campo, primero con Raúl Renderos y luego con Darwin Cerén. El 6 de la Azul tiene de lleno toda la confianza del seleccionador mayor, el colombiano Eduardo Lara.“Siempre trato de dar lo mejor de mí. Sabemos que este es un torneo bastante importante para clasificar a Copa Oro y es de hacer un buen papel. Creo que he hecho buenos partidos”, comentó el jugador, sobre lo trabajado en tres jornadas.“Ahora tenemos un nuevo técnico. Me gusta mucho el trabajo de él. Queremos cambiar esa imagen de la selección con llevar un buen proceso. Dios quiera podamos regalar una alegría a la gente”, apuntó el mediocampista, quien se dio a conocer en la selección preolímpica de 2012, cuando Mauricio “Tuco” Alfaro lo convocó tras una visoría en Estados Unidos y luego no paró de crecer hasta llegar a la selección mayor.Por otra parte, en el tema de su futuro, Menjívar aseguró que no seguirá en las filas de Rayo OKC, de la segunda división de Estados Unidos.“Hubo unos problemas debido a que en España descendió el Rayo Vallecano, el dueño ya no quiso seguir invirtiendo. Ya no va a existir ese equipo. Ahora estoy buscando equipo con mi agente. Aún no hay nada en concreto. Ahora estoy concentrado en la selección”, aseveró el volante estadounidense-salvadoreño, sobre dónde continuará su carrera futbolística.