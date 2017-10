Messi: “Hubiese sido una locura que Argentina no estuviera en el Mundial”

Leo Messi, delantero del Barcelona que fue el gran artífice de la victoria sobre Ecuador y la clasificación de su selección para Rusia 2018, aseguró que "hubiese sido una locura que Argentina no estuviera en el Mundial".



Messi, autor de un triplete en el partido defititivo de las eliminatorias, manifestó que "este grupo se merecía estar adentro". "Empezamos perdiendo, se nos puso la cosa más difícil de lo que estaba. Por suerte se nos dio, salió todo bien y estamos clasificados", dijo.



"Creo que es importante que nos unamos. Todos queremos lo mismo. Disfrutar y que nos vaya bien en el Mundial. Si vamos todos de la mano, vamos por buen camino", manifestó Messi, quien aseguró que "fue injusto" cómo perdió Argentina la final del Mundial de Brasil y las de las dos últimas Copas América.



"Por merecimiento, podríamos haber ganado las tres finales y no conseguimos ninguna. Sufrimos mucho para entrar a este Mundial. Ahora debemos estar tranquilos, disfrutar la clasificación y preparar con tiempo lo que viene", declaró el barcelonista, que cree que el hecho de haber logrado la clasificación tras estas eliminatorias tan complicadas hará que el equipo salga "muy reforzado".



"A los compañeros les digo que esto es algo de todos. Sabemos lo que sufrimos, lo que pasamos para poder estar en el Mundial. A muchos de los que estuvieron en estas Eliminatorias no les tocó jugar hoy, pero siempre están presentes", agregó.



Su compañero de equipo Javier Mascherano, que podría dejar la selección tras el Mundial, aseguró: "Queríamos dejar un mensaje de reconstrucción. De pensar en todo lo que vivimos en estos meses. Al final nadie salió favorecido de las cosas malas. De nuestro lado, pretendemos tirar para adelante todos juntos".



"Está claro que nunca hemos buscado excusas y no las vamos a buscar. Obviamente, en un proceso de tres años, después del Mundial hubo muchísimas cosas en las que, sin querer, te terminás sintiendo afectado. Cambios de entrenadores, de conducción desde la federación. Pero bueno, siempre tratamos de darla cara, de dar lo mejor de nosotros", indicó en declaraciones que publica la página de internet de la AFA.



"Está claro que pretendemos que esto sea un punto de partida diferente. No solo para nosotros, porque a mí me queda muy poco. Intentaré llegar a Rusia, pero no podemos sólo pensar en eso. Sería mezquino pensar sólo en esta generación", comentó.



"Hemos hablado muchas veces entre nosotros. Obviamente lo más fácil hubiera sido clasificar y seguir con la misma conducta. Pero no somos rencorosos. Argentina tiene que cambiar. No pensamos sólo en nosotros, sino en todos los que vienen. Si se sigue de esta manera se va a hacer muy difícil para los chicos que están por llegar", continuó.



"Hubo tristeza, tensión, de todo. Esa es la realidad. Nos hicimos fuertes puertas adentro y pudimos sacar las cosas positivas que tenía el equipo. Nos hubiese encantado llegar de otra manera y no con la soga al cuello pero se dio así", reconoció.



"Creo que ahora hay que barajar y dar de nuevo. Analizar todo lo que se ha hecho. Hemos llegado a un punto límite. Creo que esta nueva conducción quiere lo mejor para nosotros. Nos han tratado de ayudar en todo momento", añadió.