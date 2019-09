Messi asegura que quiere "intentarlo de nuevo" con selección

BARCELONA. El argentino Lionel Messi considera que el seleccionador Lionel Scaloni es "un entrenador que tiene las cosas claras, que sabe cómo mirar el fútbol y que es muy bueno trasladando las cosas".

"Es fácil de entender, bueno en su trabajo y sabe cómo manejar a los jugadores. Hicieron bien en darle el puesto de forma permanente y el tiempo y el espacio que necesita para trabajar con el equipo", afirmó Messi en una entrevista concedida a FIFA.com tras ganar el premio The Best al mejor jugador de la pasada temporada.

Messi apuntó Sobre la Copa América que disputará con su selección, con Argentina y Colombia como sedes, que verdaderamente está "deseando tener la oportunidad de intentarlo de nuevo".

"Estoy realmente entusiasmado con la Copa de este año", subrayó.

Respecto a la renovación que sufre el equipo argentino, Messi dijo que ninguno de sus nuevos compañeros le ha sorprendido como jugador porque les sigue en sus respectivos clubes, aunque sí "como personas".

"Hay muchos a los que no conocía personalmente y fue una grata sorpresa compartir una Copa América con ellos (en Brasil) y ver que son personas normales y con los pies en la tierra", afirmó.

El premiado como mejor jugador del mundo indicó que, aunque no se imagina como futuro técnico, "nunca se sabe" porque a veces ve a los jóvenes y le gustaría "entrenarles y prepararles". "Pero ahora mismo, sinceramente, no lo veo", añadió.

En cuanto a su primer premio The Best, el internacional argentino admitió estar "muy feliz" por haber recibido el galardón. "Pero, como siempre digo, los premios individuales son secundarios para mí, porque es el equipo lo que cuenta".

Y respecto a su relación con el portugués Cristiano Ronaldo señaló que "quizá la gente piense que la rivalidad va más allá del fútbol, pero no es así: ambos", dijo, "queremos lo mejor para nuestros equipos y no nos gusta perder. Es algo que no aceptamos".