Messi gana el premio "The Best"

El argentino Lionel Messi, delantero del Barcelona, ganó este lunes en Milán el premio FIFA "The Best" a mejor jugador de la última temporada, tras conquistar la Liga española y marcar 51 goles en 50 partidos.

Messi triunfó por delante del portugués Cristiano Ronaldo, del Juventus, y del defensa holandés Virgil Van Dijk, del Liverpool, en una gana celebrada en el histórico teatro La Scala de Milán.

El argentino recibió el primer premio "The Best" de su carrera de manos del presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, y sucedió al croata del Real Madrid Luka Modric, que había ganado en 2018.

"Antes que nada quiero agradecer a todos los que decidieron que este reconocimiento sea para mí. La verdad que siempre pienso en lo lindos que son estos reconocimientos, aunque para mí los premios individuales son secundarios, vienen primero los colectivos", afirmó Messi tras recibir el galardón.

El argentino también expresó su alegría por compartir este momento junto a su familia, con su mujer Antonella Roccuzzo y dos de sus tres hijos.

El número 10 del Barcelona fue uno de los más aplaudidos, en una gala a la que no acudió por segundo año consecutivo Cristiano Ronaldo, que sufrió una lesión de abductores que le impedirá disputar el duelo liguero del Juventus contra el Brescia previsto para este martes.

El brasileño Alisson Becker, portero del Liverpool, fue premiado este lunes en Milán con el FIFA "The Best" a mejor guardameta de la última temporada, tras conquistar la sexta Liga de Campeones de la historia del conjunto inglés.

Alisson, de 27 años, triunfó por delante de su compatriota Ederson Moraes, del Manchester City, y del alemán Marc-André Ter Stegen, del Barcelona, y recogió el premio en el histórico Teatro La Scala de Milán, considerado por muchos la mejor ópera del mundo.

El alemán Jurgen Klopp, técnico que conquistó la Liga de Campeones el pasado junio con el Liverpool, ganó el premio "The Best" al mejor entrenador de la última temporada, en la gala de la FIFA.

Klopp triunfó por delante del español Pep Guardiola, técnico del Manchester City campeón de Inglaterra, y del argentino Mauricio Pochettino, que llevó al Tottenham Hotspur a la final de la Liga de Campeones.

El técnico argentino del Leeds, Marcelo Bielsa, fue galardonado este lunes con el premio "The Best" al Juego Limpio por su gesto en un partido ante el Aston Villa, cuando ordenó a sus jugadores conceder un gol a los rivales tras marcar un tanto con un contrario en el suelo.

Era el pasado abril cuando el Leeds, en plena pelea por el ascenso a la Premier League, se adelantó ante el Aston Villa con un gol del polaco Mateusz Klich cuando un rival estaba en el suelo lesionado.



LOS GANADORES:

Te compartimos el listado de ganadores de los premios The Best de la FIFA:

La mejor portera del año es la holandesa Sari van Veenendaal.

EN FEMENINO

A nivel femenino, las estadounidenses Alex Morgan (Orlando Pride) y Megan Rapinoe (Reign), flamantes campeonas del mundo en Francia, son las grandes favoritas para ser "The Best" y pugnarán por el galardón junto a la inglesa Lucy Bronze, del Olympique Lyon francés.

El alemán Jurgen Klopp, que condujo al Liverpool hacia la gloria europea, ganó el premio al mejor técnico de la temporada y se impuso a los finalistas Pep Guardiola, campeón de Inglaterra con el Manchester City, y el argentino Mauricio Pochettino, finalista con el Tottenham en la Liga de Campeones.

La estadounidense Jill Ellis, quien se retiró tras conquistar el Mundial de Francia al frente de su país apunta al homólogo premio en categoría femenina, junto a al inglés Phil Neville, técnico de Inglaterra, y la holandesa Sarina Wiegman, seleccionadora del país "Orange".

MEJORES PORTEROS

La gala milanesa también premiará al mejor guardameta del año, con el brasileño Alisson Becker (Liverpool) como favorito ante el alemán Marc-André Ter Stegen (Barcelona) y el brasileño Ederson Moraes (Manchester City).

La holandesa Sari van Veenendaal (Arsenal/Atlético de Madrid) ganó el homólogo premio en categoría femenina, tras superar a la chilena Christiana Endler (París Saint Germain), la sueca Hedvig Lindahl (Chelsea/Wolfsburgo).