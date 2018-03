Messi guía al Barcelona en una victoria ante el Valencia

El Barcelona goleó hoy al Valencia con goles de Suárez, André Gomes y Lionel Messi, y sigue a la caza del Real Madrid, líder de la Liga española de fútbol con 65 puntos, dos más que los culé.



El mismo Suárez sería protagonista del segundo gol culé. El uruguayo le ganó en el área a Mangala e iba camino al gol, pero el defensor optó por jalonearlo de la camiseta y el charría se tiró al piso, así que el árbitro consideró que había penal.



Mangala se fue de la cancha, pues sumó su segunda tarjeta amarilla. Messi hizo efectivo el penal con un tiro al centro, engañando a Daniel Alves.

El Barcelona ya ganaba y con un hombre más parecía listo para irse a las duchas con tranquilidad, aunque no contaba con que el Valencia empataría segundos antes del silbatazo.



Gayá se escapó por la banda izquierda y envió un centro que Munir se encargó de transformar en el 2-2. El "9" del Valencia no lo festejó, pues se formó en el equipo catalán y está cedido en la institución ché.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.194444444444443% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BR1VTM6gKQu/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">UN MINUTO DESPUES DEL GOL DE MESSI, MUNIR EMPATA EL PARTIDO Y SE NOS VA EL PRIMER TIEMPO 2 A 2. MUY EMOCIONANTE. #barcelona #valencia #munir #futgol #futbol #gol #goal</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by FutGol (@futgol.ar) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-19T20:35:49+00:00">Mar 19, 2017 at 1:35pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

La gran novedad del Barcelona fue el regreso de Neymar al once titular. Luis Enrique Martínez le sigue apostando al 3-4-3 en el campo, con Mascherano, Piqué y Umtiti en el fondo.Como era de esperarse, las primeras jugadas de peligro las tuvo el Barcelona. Luis Suárez y Lionel Messi fueron los hombres más peligrosos den los primeros 20 minutos, aunque cerca ha estado Munir El Haddadi también de callar al Camp Nou.Munir siguió inquietó y perdió un cuerpo a cuerpo con Ter Stegen en el minuto 29, pero inmediatamente llegó el primer gol naranjero.De la jugada anterior nació un tiro de esquina que aprovechó el equipo visitante. El central Mangala se sumó al ataque y con su corpulencia ganó a Rakitic en el juego aéreo, para luego cabecear y poner el 0-1.Pero no pasó mucho tiempo para que el Barcelona respondiera y encontrara la manera de igualar el marcador.La zaga del Valencia se confió en un saque de banda cerca de su área; Neymar sacó y Luis Suárez ganó las espaldas de todos los defensores, marcando de gran forma el 1-1 al 35'.El Barcelona volvió a la cancha y quiso mostrar un mejor ritmo. Suárez volvió a tener la primera jugada de peligro y Neymar estuvo inquieto, pero fue Messi, al 53', el que volvió a cambiar el partido.El argentino recibió por la derecha y se metió al área, donde sacó un derechazo que venció al meta rival. Fue el 3-2.Lejos de rendirse, el Valencia quiso buscar el empate, lo cual resultaba un acto heróico tomando en cuenta que jugaban con uno menos. Munir estuvo cerca, pero el desgaste físico le jugó en contra y cedió su puesto al italiano Simone Zaza.También entró Abdennour para meter más velocidad, pero Luis Enrique respondió refrescando su mediocampo con André Gomes y Sergi Roberto.El Barcelona tuvo tiempo para encontrar la cuarta diana, a dos minutos del final. Neymar se escapó en velocidad por la banda izquierda y dentro del área envió un pase exacto para Gomes, quien solo tuvo que desviar la pelota para anotar el 4-2 definitivo.