"Messi hará más falta en el Barça que Cristiano en Madrid"

MADRID. Javier Balboa (Madrid, 13/05/1985, 33 años), exfutbolista del Real Madrid, conoce perfectamente la cantera del club blanco. En ella se formó, y desde el Castilla dio el salto al primer equipo, donde jugó un par de temporadas en las que ganó la Liga 2007/2008.

En una entrevista con EFE, analizó el clásico que disputarán este domingo Barcelona y Real Madrid en el Camp Nou y ofreció su punto de vista sobre la situación de Vinícius Júnior.

Para Balboa, que el brasileño juegue en Segunda división B genera envidias que provocan que en los campos le insulten y jueguen duro sin que lo haya buscado. La solución, para el exfutbolista madridista, habría sido una cesión a un equipo de Primera para que tenga minutos.

Pregunta: ¿Qué es un clásico sin Messi y sin Cristiano Se queda huérfano y pierde algo de interés?

Respuesta: Un clásico nunca está falto de interés. Pero es cierto que en los últimos años nos hemos acostumbrado a estos partidos con los dos mejores de la historia del fútbol y se hace raro para el espectador

P: ¿Quién pierde más? ¿El Real Madrid sin Cristiano o el Barcelona sin Messi?

R: Creo que los dos un poco, pero tal vez más el Barcelona. Messi no es sólo el gol como a lo mejor sí lo es para el Real Madrid Cristiano. Al final, todo el juego del Barcelona pasa por Messi.

P: Por otro lado, el Real Madrid, en este inicio de curso, está echando en falta los goles de Cristiano.

R: Sí, pero el debate que se ha montado que el Real Madrid tiene que echar de menos a Cristiano.... evidentemente creo que alguien que marque cincuenta goles, lo vas a echar de menos porque no vas a encontrar a otro igual. A estas alturas el Real Madrid estaba igual o peor, y el Barcelona ganó con tres goles y estaba Cristiano. A principio de temporada, Cristiano no marcaba en la "Juve" y nadie lo echaba de menos. Ahora él está marcando, en el Real Madrid no hay gol, y se le echa de menos. Se echa de menos al qué no está.

CRISIS BLANCA

P: El Real Madrid, tal vez jugó mejor de lo que muestran los resultados en esa mala racha que se rompió con el Plzen. ¿Se exagera un poco lo que le pasa al Real Madrid?

R: Siempre, pero eso tiene el Real Madrid para lo bueno y para lo malo, es el club más importante del mundo. Es cierto que no está jugando bien, pero tiene ocasiones y el balón no entra. El año pasado no jugaba muy bien, pero al final llegaba Cristiano o cualquier otro y te marcaba el 1-0 o el 2-1. Incluso era la época del minuto "noventa y Ramos". No se está siendo justo pero no se está jugando como se debería.

P: Usted que tiene experiencia en vestuarios... cuando un jugador lleva tiempo acostumbrado a un entrenador y llega uno nuevo... ¿es difícil adaptarse a uno nuevo?

R: Todo tiene su proceso de adaptación. Llevaban meses trabajando con Lopetegui y están adaptados a él. Las declaraciones de los jugadores... creen en el trabajo de Lopetegui. Puede ser el estado anímico de los jugadores o el estado físico, que no estén en el mejor momento. Al final todo lo determina que la pelota entre o no. Si el entrenador se mantiene en el puesto, los resultados llegarán.

P: Y al revés... ¿Qué diferencias se puede haber encontrado en el vestuario Lopetegui al llegar a un club como el Real Madrid?

R: Diferencias, todas respecto a otros clubes. Cualquier club no va a igualar la grandeza del Real Madrid. Los jugadores que hay en el Real Madrid no los hay en otros equipos. Son los mejores del mundo y es complicado motivar a una plantilla que ha ganado tres "Champions" seguidas. Es difícil.

TEMA VINÍCIUS

P: Usted conoce la cantera del Real Madrid. Formó parte de ella. ¿Se está gestionando bien lo de Vinicius?

R: Creo que no. Vinicius viene de jugar en Primera de Brasil con estadios llenos como Maracaná. Ya ha jugado a un nivel. Traer al chaval para que juegue en Segunda B, al final lo que estás generando, porque la gente es así, es envidia. Generas que en los partidos vayan a por él y que se le insulten sin que el lo haya buscado. Simplemente porque ha costado "x" dinero y juegue en Segunda B. Se ha visto que está para más. Ir cedido le hubiese ido bien como pasó con tantos otros como Asensio o Lucas. No pasa nada. Lo habría hecho bien y habría vuelto con minutos en Primera.

P: Vinicius está perfectamente preparado para tener más minutos en el primer equipo:

R: Eso lo tiene que entender todo el mundo. Al final si le das tres minutos contra el Atlético da igual que sea Vinicius que Maradona. Es difícil que haga algo. Al final quitamos confianza a los jugadores. Es complicado hacer algo con tres minutos cada quince o veinte días.

P: Se opina que Segunda B no es un sitio para Vinicius porque es una categoría muy dura. Modric, con la guerra recién terminada, se fue cedido a un equipo bosnio y él siempre dice que allí se hizo jugador, en una Liga durísima... ¿No le vendría bien a Vinicius?

R: No lo comparto. Ya se ha ganado su derecho por haber jugado en Primera de Brasil. Hay que ver la situación de un jugador. Evidentemente, si le dicen que vaya al Castilla, va. Pero psicológicamente, entrenas todas las semanas con el primer equipo y luego bajas a jugar con compaños que no tienes contacto ni trato. Es complicado. Y luego en campos de Segunda B. Psicológicamente, es difícil gestionar eso con su edad.

LOPETEGUI

P: ¿Puede ser la gestión más floja de Lopetegui?

R: Es difícil valorarlo. Si el jugador se queda en la primera plantilla, tendría que haber sido para tener minutos. Jugadores así, creo que es mejor que salgan cedidos.

P: ¿Cree que Lopetegui tiene su última vida en el Camp Nou?

R: Ya la tenía con el Viktoria y el Levante y ahí sigue. Esto puede ser un punto de inflexión. Aunque no gane, si da la cara y buena imagen, va a continuar. Tampoco hay nada en el mercado disponible. Se habla de Conte o Mourinho, pero no sé si son las soluciones. Los jugadores están con el entrenador, que es lo importante. Van a dar una buena imagen, lo van a dar todo y Lopetegui va a continuar.

P: ¿Se atreve con un resultado?

R: Va a estar igualado. La baja de Messi va a pesar mucho. Apostaría por un 2-2. Que haya goles y sea divertido para el aficionado.