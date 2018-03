Messi los tiene en pie

Lee también

Un doblete de Messi y otros dos tantos de Luis Suárez y André Gomes dieron al Barcelona una trabajada victoria (4-2) ante el Valencia, que se adelantó en el marcador y que no le perdió la cara al partido, pese a quedarse con un hombre menos justo antes de llegar al descanso.Fue un triunfo valioso de los azulgranas, que tuvieron que emplearse a fondo para lograr tres puntos fundamentales para mantenerse con opciones de reeditar el título de Liga.Sin embargo, en su ansia por llegar rápido a la portería de Diego Alves, los azulgranas, que parecen haber adoptado ya definitivamente el 3-4-3 como su libreto de cabecera, volvieron a tomar demasiados riesgos atrás.Voro no planteó el choque para ir a buscar al Barça arriba, como han puesto de moda casi todos los equipos que esta temporada visitan el Camp Nou. Pobló el centro del campo, puso a los suyos a defender cerca de Alves e intentó sorprender al Barcelona a la contra. Entre fogonazo y fogonazo lo consiguió.Avisó el Barça primero con un remate a bocajarro de Luis Suárez que el meta del Valencia rechazó, un tiro desviado de Mascherano y un eslalon de Messi que acabó con un disparo que buscaba la cruceta pero que se marchó fuera.Empero, en una rápida contra, a Munir se le fue largo el control cuando se plantaba solo ante Ter Stegen y este pudo evitar el gol, pero el balón se marchó a córner. En este, Mangala dejaba mudo el Camp Nou al elevarse entre Rakitic y Busquets y cabecear impecable al fondo de la red, antes de la media hora.Pero el Barça tardó seis minutos en reaccionar. Neymar asistió a Suárez en un saque de banda y el uruguayo, sorprendía a toda la defensa visitante para cruzar el balón al palo largo de Alves para poner el 1-1.El punta charrúa, el hombre de la primera mitad, estaba volviendo loco a Garay cada vez que agarraba el balón y también fue el encargado de expulsar a Mangala al filo del descanso, cuando le ganó la posición al central y este no tuvo más remedio que derribarlo antes de que batiera a Alves por segunda vez.Messi transformó el penalti, pero el Valencia empataría, ya con 10, en el añadido, en un contragolpe veloz ejecutado por Munir, que pidió perdón a la grada por marcar ante la que hasta hace nada era su afición.Voro sacrificó a Orellana y dio entrada a Abdennour en el descanso, consciente de que la segunda parte iba a ser una agonía para su equipo y que lo que tocaba, en inferioridad, no era otra cosa que aguantar como fuera el empate.Pero en el segundo acto emergió un Messi estelar para sentenciar al conjunto che. Un pase suyo dejó solo a Neymar, que disparó contra la bota de Alves. En la jugada siguiente, el astro argentino fusilaría al portero visitante para hacer el 3-2, su 25.º tanto en esta Liga.Quedaban 38 minutos de partido y el Valencia, aun con uno menos, pudo meterse en el choque con un par de contras. Ter Stegen y Piqué solventaron.Fue en el 89’ cuando una internada de Neymar por la banda izquierda acabó con el primer gol del discutido André Gomes con la camiseta azulgrana. Entonces, por fin, el Camp Nou, respiró aliviado, consciente que los tres puntos estaban en la bolsa.