¿Messi o Cristiano? La número uno del tenis dio su opinión

La rumana Simona Halep, número uno mundial del tenis femenino, afirma que le "encanta" el fútbol, que "sigue" a Leo Messi y a Cristiano Ronaldo y que su récord de toques al balón "está alrededor de 89".



"Me encanta el fútbol", declaró Halep a FIFA.com durante su estancia en el Abierto de Australia. "Mi padre no fue profesional pero le encantaba el fútbol y todo el mundo me dice que era bueno. Jugué mucho al fútbol cuando era niña, en la calle con mis primos y mi hermano", siguió.



Halep cree que su "habilidad para mantener el equilibrio es natural" y que tampoco hizo nada especial además de practicar mucho de niña, de ahí que ahora pueda presumir de su número de toques de balón. "Creo que mi récord está alrededor de 89", subrayó.



La rumana no tiene como ídolo a nadie relacionado con el tenis, sino al futbolista Gheorghe Hagi, ídolo de su país. "Me alegré mucho de conocerlo cuando era niña. Y cuando descubrí que él sabía quién era yo, no podía creerlo", declaró.



La número 1 mundial comentó que su padre y su hermano, que viajan con ella, la "de fútbol todo el tiempo, y a veces puedo ver partidos", explicó Halep. "Me gusta seguir a la selección rumana y apoyarla siempre que puedo", añadió.



Sobre quien es para ella el mejor futbolista del mundo, no acabó de decantarse entre Messi y Ronaldo.



"Mucha gente habla de que Messi y Ronaldo son los mejores, y quiero decir que los admiro a ambos. Son diferentes y muy especiales", finalizó Simona Halep.