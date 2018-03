Messi salvó al Barcelona ante el Villarreal

Lee también

SIN PROCEDENCIA. El astro argentino Lionel Messi se convirtió hoy en la carta salvadora del Barcelona para evitar una nueva derrota en La Liga ante el Villarreal.El Barcelona caía 1-0 en el Madrigal sobre los 89' y parecía que El Real Madrid se consolidaba en el liderato con un distancia de seis puntos sobre los culés, tras golear 5-0 al Granada el sábado.Sin embargo, Messi lo cambió todo con un magistral tiro libre y sentenció el partido con 1-1, pese que el resultado tampoco era lo que exactamente buscaban para recuperar la credibilidad perdida por los últimos resultados.El Villarreal había mostrado temple y mucha diginidad, pero al final debió conformarse con un empate que lo deja en la quinta posición del campeonato ibérico.El Barcelona no se podía despistar ni podía ceder más para no complicarse su futuro liguero. Necesita ganar hoy ante el Villarreal, en un exigente escenario que, sin embargo, se le suele dar bien.A pesar que el equipo catalán arrinconó al Villarreal en los primeros 10 minutos de juego, fueron los locales quienes tocaron en dos ocasiones a la portería, luego de un remate dentro del área de Jaume Costa y otra aproximación dos minutos después que tuvo como protagonista a Pato y Jonathan dos Santos.Pero el dominio del Barcelona no cesó, aunque con poca profundidad ofensiva, lo que permitía que el Villarreal apostara por el contragolpe.Las acciones perduraron así hasta el final del primer tiempo, cuando los culés disfrutaron de un 70 por ciento de posesión de balón y generaron varias llegadas para romper el 0-0. En una de ellas, Luis Suárez aprovechó para mandar un remate en la frontal, pero el meta Asenjo atajó sin mayores dificultades.Llegaron los golesEn complemento, el partido tomó otra dinámica, porque el Villarreal salió incisivo con un fútbol de buen toque. El Barcelona perdió gas en el manejo del balón y a los 49' recibió un duro mazazo.Alexandre Pato apareció en un contraataque y sirvió para Sansone, quien definió con categoría. El delantero alemán cruzó el esférico y dejó sin hacer nada a Ter Stegen, que solo vio como el balón se hundía en la red.El gol en contra obligó a adelantar líneas a los culés para encontrar la paridad. Lionel Messi tomó protagonismo y comenzó a asociarse con Suárez en punta.Sin embargo, el cuadro local aguantaba bien parado en la zaga y ahogaba las llegadas de los culés. Por más que Messi y Mascherano lo intentaron minutos no conseguían cambiar el rumbo del duelo.El Villarreal se había crecido gracias al apoyo de su gente y a que los culés, en su desesperación por anotar, desafinaron considerablemente ante la cabaña de Asenjo. Ni por arriba ni por abajo los azulgrana encontraron el rumbo del arco.Las acciones tomaron otro rumbo sobre el final, cuando los azulgrana encontraron oxígeno en una falta que salvó a Luis Enrique de sufrir otro traspié. El encargado de cobrar el tiro libre fue Messi que con un toque magistral colocó con potencia el tiro al fondo de la red.