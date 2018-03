Messi se lesiona y no jugará ante Italia

Lionel Messi está casi descartado para el amistoso que Argentina jugará hoy ante Italia en Mánchester debido a que padece una fatiga muscular, informaron medios argentinos.

El técnico Jorge Sampaoli preferiría no arriesgar al capitán albiceleste y crack del Barcelona, a la espera de que se recupere de forma plena para el amistoso con España el martes en Madrid, el partido que Argentina considera como verdadera medida para evaluar su nivel de cara al Mundial de Rusia 2018.

Messi padece una fatiga muscular en la zona de los aductores que no sería preocupante pero que, si se exigiera demasiado hoy ante Italia, podría afectarlo más. El delantero llegó del Barcelona ya con sobrecarga muscular pero entrenó de forma normal con la selección.

Sin Messi en el once titular, el dilema es cómo reemplazarlo. Los analistas sostienen que su suplente natural sería Paulo Dybala, pero Sampaoli decidió no citarlo para esta gira europea al considerar que no logró adaptarse al sistema de la selección. "Le está costando ensamblarse con nuestra idea", señaló el técnico el jueves en conferencia de prensa.

El lugar de Messi podría ser ocupado por Ever Banega. También circulan los nombres de Maximiliano Meza, Ángel Correa y Giovani Lo Celso. De esta forma, Argentina formaría con Wilfredo Caballero; Fabricio Bustos, Federico Fazio, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Manuel Lanzini, Lucas Biglia, Leandro Paredes; Lionel Messi o Banega/Meza/Correa/Lo Celso, Gonzalo Higuaín y Angel Di María.