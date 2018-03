Messi sueña con estar en la final del mundial, ganarla y levantar la copa

El astro y capitán de la selección argentina de fútbol, Lionel Messi, afirmó que su sueño es ganar la final del Mundial de Rusia 2018 y levantar la copa, después del dolor que le significó perder ante Alemania en Brasil 2014.

"Lo que me imaginé siempre es poder estar en esa final, poder ganarla y poder levantar la copa. Es un sueño de siempre y cada vez que llega un Mundial se hace más fuerte todavía. Por eso el llanto de 2014: sabemos la dificultad que tiene ganar un Mundial y quedarnos tan cerquita fue doloroso", declaró Messi en una entrevista con el programa "La Cornisa" del canal argentino América TV.

"Un Mundial es muy difícil y estuvimos a tan poquito de cumplir ese sueño que fue duro. Es lo que deseamos y lo que que desea todo el país", sostuvo el delantero del Barcelona.

"Ojalá sea un gran Mundial para nosotros. Mi deseo es como el de todos ustedes, que pueda ser una experiencia similar a la de 2014, que el resultado sea parecido pero esta vez levantando la copa". "Les digo que no es fácil porque ganar el Mundial no pasa siempre, podés hacer todo y aún así no conseguirlo", advirtió.

Messi aseguró que de todas formas viajará a Rusia "con mucha ilusión de poder llevar la copa a Argentina".

Argentina encabezará el Grupo D del Mundial de Rusia, en el que también jugarán Islandia, Croacia y Nigeria.